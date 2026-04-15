Європа готується до можливого виходу США із НАТО: що відбувається

Європа розробляє план НАТО без США

Європейські країни активізували розробку резервного сценарію на випадок можливого виходу США з НАТО або скорочення їхньої ролі в Альянсі.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Ініціатива передбачає посилення ролі європейських держав у командуванні, логістиці та оборонному плануванні. Йдеться про неформальний проєкт, який у кулуарах уже називають «європейським НАТО».

План не має на меті замінити Альянс, однак покликаний забезпечити його функціонування навіть без активної участі США — зокрема зберегти стримування Росії та безперервність військових операцій.

Імпульс до активізації цих обговорень посилився після заяв президента США Дональда Трампа, який неодноразово ставив під сумнів роль НАТО та погрожував переглянути участь Вашингтона.

Ключовим фактором стала зміна позиції Німеччини. Берлін, який раніше виступав проти ідеї стратегічної автономії Європи, тепер підтримує посилення власної оборонної ролі через сумніви у надійності США як союзника.

Європейські країни вже обговорюють практичні питання: хто відповідатиме за протиповітряну оборону, логістику, розвідку та управління військами у разі зменшення ролі США.

Водночас визнається, що повністю замінити американські ресурси — зокрема ядерне стримування, розвідку та супутникові системи — Європа поки не здатна.

Попри це, європейські держави дедалі активніше беруть на себе ключові функції в межах НАТО та нарощують оборонні спроможності.

Напруження навколо НАТО — останні заяви

Президент США Дональд Трамп раніше різко розкритикував НАТО, поставивши під сумнів роль Альянсу.

«Нам потрібно переосмислити НАТО. Вони не були з нами. І не будуть з нами», — заявив він.

Такі слова посилили дискусію в Європі щодо майбутнього трансатлантичного партнерства.

Розбіжності із союзниками

Трамп також тисне на союзників, вимагаючи більш активної участі у військових операціях, зокрема на Близькому Сході.

Однак низка країн, включно з Іспанією, відмовилися підтримувати такі ініціативи.

«НАТО не братиме участі в цій війні», — заявили в Мадриді, підкресливши відсутність консультацій із союзниками.