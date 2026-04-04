Європа готується до найгіршого сценарію: скільки триватиме енергетична криза через війну в Ірані

Європа готується до «тривалого» енергетичного шоку

Блокування ключових торговельних шляхів та ескалація на Близькому Сході спровокували справжній хаос на енергетичних ринках. Європа починає готуватися до серйозних та довготривалих наслідків.

Про загрозу масштабної енергетичної кризи офіційно попередив комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен у коментарі для Financial Times.

Загроза дефіциту та зростання цін

За словами єврокомісара, ціни на енергоносії залишатимуться високими протягом дуже тривалого часу. Ситуація з деякими критичними продуктами може суттєво погіршитися вже найближчими тижнями.

Фактичне блокування судноплавства в Ормузькій протоці та регулярні удари по інфраструктурі в Перській затоці змушують Брюссель розробляти плани для боротьби зі «структурними наслідками» цього конфлікту.

Нормування пального та стратегічні резерви

Наразі ЄС розглядає всі можливі варіанти реагування та готуються до найгірших сценаріїв. Йоргенсен не виключає можливості жорсткого нормування критично важливих продуктів, зокрема авіаційного пального та дизеля.

Крім того, Єврокомісія готова знову розкрити свої стратегічні нафтові резерви, якщо ситуація стане ще більш загрозливою. Варто зазначити, що минулого місяця країни ЄС вже брали участь у найбільшому в історії вивільненні резервів, аби хоч якось стримати стрімке зростання цін.

Особливе занепокоєння зараз висловлюють авіакомпанії через можливі перебої з постачанням авіапального. В ЄС навіть припускають можливість зміни жорстких законодавчих норм, щоб дозволити збільшити імпорт пального зі США.

Попри назрівання кризи, Брюссель залишається непохитним у своєму ключовому рішенні — повністю відмовитися від російського скрапленого природного газу (СПГ) вже цього року. Європа планує покладатися виключно на постачання від інших партнерів на вільному ринку.

Нагадаємо, тим часом у Трампа висловили впевненість, що скоро ціни на нафту впадуть. Радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассетт заявив, що нинішнє зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході, не матиме довготривалого ефекту і є тимчасовим явищем.