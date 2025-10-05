Європа готується до оборони без США: ексголова розвідки Фінляндії відповів, чи вистачить сил

НАТО проти Росії / © ТСН.ua

Реклама

Колишній голова військової розвідки Фінляндії Пекка Товері попередив про надзвичайну напругу в світі, де диктатури на кшталт Росії та Китаю бачать шанс для агресії. Європа, за його словами, може захистити себе самостійно, попри можливу відсутність США.

Про це він розповів в інтервʼю “Еспресо”.

Пекка Товері заявив, що світ сидить на "геополітичній пороховій бочці" через демонстрацію слабкості Сполучених Штатів та Заходу. Диктатури, такі як Росія і Китай, сприймають це як можливість захопити те, що їм потрібно.

Реклама

"Напруга зараз надзвичайно висока, і ми сидимо на геополітичній пороховій бочці", – наголосив Товері.

Один із можливих сценаріїв, за словами Товері, – атака Китаю на Тайвань, до якої Пекін готувався десятиліттями. Така агресія скує сили США в Тихоокеанському регіоні, особливо на тлі зростання напруги в Європі.

Навіть якщо Збройні сили США не зможуть допомогти Європі, Товері не песимістичний. Європа має утричі більше винищувачів, у кілька разів більше бронетехніки, ніж Росія, а її війська краще підготовлені та мотивовані.

"Європа здатна захистити себе і без американців. Ми дорослі нації з достатніми ресурсами – ми зможемо впоратися самостійно, якщо ухвалимо таке рішення", – підсумував він. Без лідерства США оборона буде складнішою з більшими втратами, але можлива.

Реклама

Раніше ексміністр Литви попередив про наближення “моменту Перл-Харбора” через російські провокації. Чи готовий НАТО відповісти на гібридну війну Путіна.