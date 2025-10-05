- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 2 хв
Європа готується до оборони без США: ексголова розвідки Фінляндії відповів, чи вистачить сил
Колишній голова розвідки Фінляндії Пекка Товері застеріг про порохову бочку через слабкість Заходу. Європа може протистояти агресії самостійно.
Колишній голова військової розвідки Фінляндії Пекка Товері попередив про надзвичайну напругу в світі, де диктатури на кшталт Росії та Китаю бачать шанс для агресії. Європа, за його словами, може захистити себе самостійно, попри можливу відсутність США.
Про це він розповів в інтервʼю “Еспресо”.
Пекка Товері заявив, що світ сидить на "геополітичній пороховій бочці" через демонстрацію слабкості Сполучених Штатів та Заходу. Диктатури, такі як Росія і Китай, сприймають це як можливість захопити те, що їм потрібно.
"Напруга зараз надзвичайно висока, і ми сидимо на геополітичній пороховій бочці", – наголосив Товері.
Один із можливих сценаріїв, за словами Товері, – атака Китаю на Тайвань, до якої Пекін готувався десятиліттями. Така агресія скує сили США в Тихоокеанському регіоні, особливо на тлі зростання напруги в Європі.
Навіть якщо Збройні сили США не зможуть допомогти Європі, Товері не песимістичний. Європа має утричі більше винищувачів, у кілька разів більше бронетехніки, ніж Росія, а її війська краще підготовлені та мотивовані.
"Європа здатна захистити себе і без американців. Ми дорослі нації з достатніми ресурсами – ми зможемо впоратися самостійно, якщо ухвалимо таке рішення", – підсумував він. Без лідерства США оборона буде складнішою з більшими втратами, але можлива.
