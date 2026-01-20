ТСН у соціальних мережах

Світ
Європа готується до Третьої світової війни: полякам видають моторошний "посібник з виживання"

Європейські країни посилюють підготовку цивільного населення до можливого конфлікту з Росією.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Третя світова війна

Польща та Норвегія готуються до Третьої світової війни

Влада Польщі розпочала безпрецедентну кампанію з інформування та підготовки цивільного населення до Третьої світової війни, розіславши детальні «посібники з виживання» до 17 мільйонів домогосподарств. Водночас Норвегія попередила громадян про можливу мобілізацію їхнього приватного майна.

Про це повідомляє The Sun.

Польща: інструкція для виживання у Третій світовій

Польський уряд друкує та розсилає брошури, які містять чіткий план дій у надзвичайних ситуаціях — від терористичних актів до повномасштабного військового конфлікту.

Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що вже доставлено понад 4 мільйони примірників.

«Посібник з безпеки крок за кроком потрапляє в кожну домівку, безпосередньо в руки громадян», — зазначив він.

Що всередині?

Брошура, яку журналісти називають «моторошною», дає поради, як діяти у випадках:

  • застосування ядерної та хімічної зброї;

  • масованих кібератак та відключення зв’язку;

  • дезінформаційних кампаній та диверсій.

У тексті прямо сказано про причини такої підготовки: «Загрози, з якими стикається Польща, суттєво зросли за останні роки. Війна за нашим східним кордоном [в Україні — ред.] також впливає на наше почуття безпеки».

Норвегія: «Будьте готові віддати дім»

Норвегія, яка має спільний кордон з РФ на півночі, пішла ще далі. Влада розіслала близько 13 500 листів із попередженням про «підготовчу реквізицію».

Це означає, що у разі війни власники повинні будуть передати військовим:

  • Свої автомобілі та човни;

  • Сільськогосподарську техніку;

  • Приватні будинки та іншу нерухомість.

«Норвегія перебуває у найсерйознішій безпековій ситуації з часів Другої світової війни», — заявив Андерс Єрнберг, керівник військової логістики країни.

Ці ордери дійсні протягом року. У Осло пояснюють: такі заходи необхідні, щоб у критичний момент збройні сили миттєво отримали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни від російського вторгнення.

Нагадаємо, зЗгідно з аналізом ChatGPT на базі моделі GPT-4o, ймовірність повномасштабної Третьої світової війни залишається «помірно низькою», однак ризики зростають. Його відповідь ґрунтується винятково на власних висновках про ситуацію у світі, без використання чужої думки.

