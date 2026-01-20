- Дата публікації
Європа готується до Третьої світової війни: полякам видають моторошний "посібник з виживання"
Європейські країни посилюють підготовку цивільного населення до можливого конфлікту з Росією.
Влада Польщі розпочала безпрецедентну кампанію з інформування та підготовки цивільного населення до Третьої світової війни, розіславши детальні «посібники з виживання» до 17 мільйонів домогосподарств. Водночас Норвегія попередила громадян про можливу мобілізацію їхнього приватного майна.
Про це повідомляє The Sun.
Польща: інструкція для виживання у Третій світовій
Польський уряд друкує та розсилає брошури, які містять чіткий план дій у надзвичайних ситуаціях — від терористичних актів до повномасштабного військового конфлікту.
Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що вже доставлено понад 4 мільйони примірників.
«Посібник з безпеки крок за кроком потрапляє в кожну домівку, безпосередньо в руки громадян», — зазначив він.
Що всередині?
Брошура, яку журналісти називають «моторошною», дає поради, як діяти у випадках:
застосування ядерної та хімічної зброї;
масованих кібератак та відключення зв’язку;
дезінформаційних кампаній та диверсій.
У тексті прямо сказано про причини такої підготовки: «Загрози, з якими стикається Польща, суттєво зросли за останні роки. Війна за нашим східним кордоном [в Україні — ред.] також впливає на наше почуття безпеки».
Норвегія: «Будьте готові віддати дім»
Норвегія, яка має спільний кордон з РФ на півночі, пішла ще далі. Влада розіслала близько 13 500 листів із попередженням про «підготовчу реквізицію».
Це означає, що у разі війни власники повинні будуть передати військовим:
Свої автомобілі та човни;
Сільськогосподарську техніку;
Приватні будинки та іншу нерухомість.
«Норвегія перебуває у найсерйознішій безпековій ситуації з часів Другої світової війни», — заявив Андерс Єрнберг, керівник військової логістики країни.
Ці ордери дійсні протягом року. У Осло пояснюють: такі заходи необхідні, щоб у критичний момент збройні сили миттєво отримали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни від російського вторгнення.
Нагадаємо, зЗгідно з аналізом ChatGPT на базі моделі GPT-4o, ймовірність повномасштабної Третьої світової війни залишається «помірно низькою», однак ризики зростають. Його відповідь ґрунтується винятково на власних висновках про ситуацію у світі, без використання чужої думки.