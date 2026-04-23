Європа готується до повномасштабної війни через "хаос" Трампа: що планують

Європа готується до війни / © Associated Press

Країни Європейського Союзу готуються до війни. Усе відбувається через президента США Дональда Трампа та його хаотичні заяви й дії. Зокрема, ЄС активізує навчання для перевірки правил колективної оборони згідно зі статтею 42.7.

Наразі у Європі немає певності, чи США збираються підтримати країни НАТО у випадку можливого нападу. Посланці ЄС та міністри оборони візьмуть участь у навчаннях з реагування на кризи найближчими тижнями. Про це пише Daily Star.

Союзники готуються до війни через хаос Трампа

Європейський Союз має на меті посилити тестування правил, за якими від 27 держав-членів блоку вимагається надавати одна одній допомогу під час криз. Європі стає очевидно, що відданість Вашингтона і Трампа НАТО та європейській безпеці зменшується.

23 квітня на Кіпрі відбудеться саміт, на якому європейські лідери розроблять оперативний план максимального використання військових, безпекових, торгівельних та інших ресурсів ЄС під час надзвичайних ситуацій. Про це розповів президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

У середині травня відбудуться «настільні навчання», на яких європейські лідери моделюватимуть загрози та використання статті 42.7. Вони моделюватимуть сценарій, за якого Росія або інша країна нападає на одну з країн НАТО, а інші країни повинні будуть оперативно допомогти.

Після цих навчань міністри оборони кожної країни блоку НАТО проведуть аналогічні випробування. Навчання спрямоване на ухвалення швидких рішень. До них не залучатимуть військові сили, відомства чи ресурси на місцях.

Стаття 5 Угоди НАТО про безпеку свідчить, що напад на одного союзника вважається нападом на всіх, а тому вимагає колективної відповіді.

Статтю 5 застосували всього раз, коли довелося підтримати США після теракту 11 вересня. А статтю 42.7 Угоди ЄС застосували також раз під час теракту у Франції у 2015 році, де загинули понад 130 людей і понад 400 зазнали поранень.

Дональд Трамп самостійно підштовхнув європейських лідерів до такого кроку. Це стало наслідком заяв про анексію Гренландії, війни в Ірані, атаки Ірану на британський військовий об’єкт на Кіпрі.

Німеччина прагне створити «найсильнішу армію в Європі». Усе це через загрозу з боку Росії. У Німеччині представили комплексну концепцію військової оборони країни за наявних умов безпеки.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус попереджав про загрозу з боку РФ під керівництвом Путіна. У своїй стратегії німці вважають головною загрозою саме Росію, посилаючись на війну в Україні.

За новою концепцією у Німеччині мають бути готовими щонайменше 460 тисяч військових. Документ не оприлюднюють через конфіденційність.

Також до війни готуються Франція і Польща. Вони обговорюють можливість спільних ядерних навчань і хочуть співпрацювати у сфері безпеки. Нагадаємо, що саме Франція є єдиною ядерною державою Європейського Союзу. Польща та Франція працюють над планом оборонної співпраці на 2026–2028 роки.