Європа готується до війни з Росією: Фінляндія будує бункери, Польща збирає на навчання війська

Через загрозу Росії Європа зміцнює оборону / © ТСН.ua

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Фінляндія продовжує розвивати одну з найбільших у світі систем цивільного захисту, а Польща восени прийматиме спільні військові навчання за участю британських і французьких військових. Обидві ініціативи свідчать про те, що країни ЄС і НАТО готуються до можливих загроз з боку Росії.

Про це пише Il Messaggero.

Понад 5 тисяч бункерів під Гельсінкі

Під столицею Фінляндії розташована одна з наймасштабніших у світі мереж підземних укриттів. За оцінками фінської влади, лише в Гельсінкі налічується близько 5 500 бункерів, здатних одночасно прихистити майже мільйон людей.

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Укриття спроєктовані таким чином, щоб витримувати ракетні удари, вибухи, радіаційне забруднення та інші надзвичайні ситуації. Найбільший із бункерів може прийняти приблизно 11 тисяч осіб. Вони оснащені автономними генераторами, системами вентиляції, запасами води та всім необхідним для тривалого перебування людей під землею.

У мирний час — басейни та спортивні комплекси

Особливість фінської системи полягає в тому, що більшість підземних приміщень щодня використовуються як спортивні центри, басейни, парковки або громадські простори. У разі загрози їх можна оперативно переобладнати на повноцінні бомбосховища.

Такий підхід дозволяє постійно підтримувати об’єкти у належному стані та регулярно перевіряти справність обладнання.

Представник міського департаменту порятунку наголосив, що будівництво укриттів у Фінляндії триває безперервно ще з 1939 року, коли країна почала створювати систему цивільної оборони під час Другої світової війни.

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Кордон із Росією диктує безпекову політику

Фінляндія має найдовший сухопутний кордон між Росією та країнами НАТО — понад 1 300 кілометрів. Саме тому підготовка населення до можливих криз десятиліттями залишається одним із ключових напрямів державної політики.

Після завершення холодної війни багато європейських держав скоротили програми цивільної оборони, однак Гельсінкі продовжив інвестувати в укриття та навчання населення. Влада готується не лише до можливих бойових дій, а й до масштабних відключень електроенергії, перебоїв із постачанням та інших кризових сценаріїв.

Загалом по всій Фінляндії налічується близько 50,5 тисячі укриттів, розрахованих майже на 4,8 мільйона людей. Закон також зобов’язує облаштовувати захисні приміщення у всіх нових великих будівлях.

Польща прийме навчання військ Британії та Франції

Посилення оборони стосується не лише цивільного захисту. Восени Польща стане майданчиком для масштабних спільних навчань за участю військових Великої Британії та Франції.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту Коаліції охочих, який відбувся 13 липня в Парижі.

За його словами, навчання мають підготувати країни коаліції до надання реальних гарантій безпеки не лише Україні, а й усьому регіону.

Коаліція, яку очолюють Велика Британія та Франція, працює над створенням багатонаціонального контингенту, який може бути розгорнутий в Україні після можливого припинення вогню. Водночас Польща вже заявила, що не планує відправляти свої війська безпосередньо на українську територію, але готова забезпечити логістичну підтримку та надати необхідну інфраструктуру.

Осінні маневри мають перевірити, наскільки швидко та ефективно європейські сили зможуть координувати свої дії у разі виникнення нових безпекових викликів.

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Європа змінює підхід до власної безпеки

Повномасштабна війна Росії проти України змусила європейські держави переглянути підходи до оборони. Якщо раніше основний акцент робився на міжнародних гарантіях безпеки, то сьогодні дедалі більше країн інвестують у захист цивільного населення, модернізацію військ та спільну підготовку союзників.

Фінські бункери та майбутні навчання в Польщі стали черговими прикладами того, як Європа адаптується до нової реальності, у якій питання оборони знову стало одним із головних пріоритетів.

Нагадаємо, Польща не передаватиме Україні нові ракети Patriot. Прем’єр Польщі Дональд Туск наголосив, що Варшава відмовилася від нових постачань ракет.

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