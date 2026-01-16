Європа готується до війни з Росією: як і де тренуються елітні війська НАТО

Поки Трамп ділить Гренландію, Європа готує «Арктичного вартового» проти Росії

Британські військові готуються до війни в екстремальних умовах: температура опускається нижче -20°C, а завершенням тренування є стрибок в ополонку, де солдат має вигукнути своє ім’я та звання, перш ніж його витягнуть.

Про те, що відбувається на базі Camp Viking у Норвегії, розповідає Politico.

«Ми більше не в стані миру»

База Camp Viking у містечку Скьольд відкрилася 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Цієї весни контингент досягне 1500 осіб, а наступного року зросте до 2000. Британія фактично подвоює свою присутність у регіоні.

Командувач британських коммандос бригадний генерал Джеймі Норман висловився максимально чітко:

«Навчання віддзеркалюють місії, які б війська виконували, якби була задіяна стаття 5 НАТО про колективну оборону… Ми бачимо себе на континуумі, де на одному кінці — війна, а на іншому — мир. І ми перебуваємо десь посередині. Ми більше не в стані миру».

Фактор Трампа та «Арктичний вартовий»

Поки солдати тренуються, політики намагаються втримати увагу США. Президент Дональд Трамп зараз більше зосереджений на ідеї купівлі Гренландії, ніж на захисті східного флангу НАТО.

Щоб заспокоїти Трампа і водночас захиститися від РФ, міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер та її норвезький колега Еспен Барт Ейде пропонують створити місію НАТО «Arctic Sentry» («Арктичний вартовий»).

Це має бути військова кооперація для протидії російським і китайським загрозам у регіоні (від шпигунських кораблів до «тіньового флоту» танкерів). Логіка проста: безпека Арктики нерозривно пов’язана з безпекою Атлантики, і ігнорувати це неможливо.

Загроза з Кольського півострова

Норвезький міністр Ейде нагадав, чому цей регіон такий важливий.

«Трохи на схід від нашого кордону розташовані Кольський півострів і Мурманськ. У цьому регіоні зосереджено найбільше скупчення ядерної зброї у світі… Якщо виникне криза, ця зона миттєво стане центром тяжіння», — наголосив він.

Саме тому союзники поспішають наростити м’язи в Арктиці, готуючись до швидкого перекидання підкріплень у разі агресії Кремля.

Нагадаємо, Росія вже веде гібридну війну проти Заходу та може перейти до прямого зіткнення. Експерти назвали роки, коли ризик початку Третьої світової війни стане максимальним.