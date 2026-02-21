Європа "гине через дві речі": Трамп назвав головні загрози для Старого світу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував сучасний політичний курс Європи, заявивши, що континент «гине» через хибну енергетичну політику та неконтрольовану імміграцію.

Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі у п’ятницю, 20 лютого.

Занадто «м’яка» Європа та екоактивісти

У відповідь на запитання журналіста про майбутнє відносин США та ЄС, Трамп зазначив, що Європа стала «занадто м’якою» та невпізнанною через надмірне захоплення «воук-культурою». Він наголосив, що у багатьох державах континенту владу фактично захопили екоактивісти. За його словами, вони встановлюють вітряки, які лише руйнують поля, луки та океани, змушуючи європейців платити за це цілі статки.

«Європа має бути сильною, а вони стали м’якими. Коли приїжджаєш у деякі країни — не буду називати конкретні, але, думаю, всі й так розуміють, про що я, — їх просто не впізнати», — заявив політик.

Водночас президент США визнав, що не всі європейські країни піддалися цьому тренду. Він похвалив декілька держав, які, на його думку, рухаються у правильному та абсолютно протилежному напрямку. Серед таких винятків Трамп виокремив Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину.

Дві головні загрози для континенту

Трамп підкреслив, що європейцям необхідно стати набагато розумнішими, щоб подолати кризу та зміцнити свої позиції на світовій арені. За його переконанням, наразі існують дві критичні проблеми, які буквально вбивають континент. Перша — це енергетика, а друга — масова міграція. Трамп натякнув, що саме ці фактори є ключовими причинами економічного та соціального занепаду сучасного Європейського Союзу.

Нагадаємо, заступниця прем’єр-міністра Швеції Ебба Буш заявила, що Європу треба рятувати від самої себе. На її думку, європейським лідерам час припинити оглядатися на Вашингтон та Брюссель і почати діяти значно жорсткіше, адже звична стабільність перетворюється на небезпечну бюрократію.