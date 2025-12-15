Лідери Європи заявили про підтримку України / © ТСН.ua

Дванадцять лідерів Європейського Союзу та європейських держав оприлюднили спільну заяву за підсумками дводенних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами.

Документ було опубліковано на офіційному сайті Європейської ради.

Лідери заявили, що безпека, суверенітет і добробут України є невід’ємним складником ширшої євроатлантичної безпеки.

«Україна та її народ заслуговують на заможне, незалежне та суверенне майбутнє без страху перед майбутньою російською агресією», — зазначається в документі.

США та європейські країни взяли на себе зобов’язання разом забезпечити надійні гарантії безпеки та економічну підтримку відновлення України в межах угоди про закінчення війни.

Про що домовилися лідери Європи

Надання сталої та суттєвої підтримки Україні для розбудови її Збройних сил, які мають залишатися на мирному рівні у 800 тисяч військовослужбовців, щоб стримувати конфлікти та захищати територію України.

Багатонаціональна сила Ukraine під проводом Європи

Також підтверджено створення так званої «багатонаціональної сили Ukraine» під керівництвом Європи, сформованої з внесків держав, готових долучитися у межах «коаліції рішучих» та за підтримкм США.

Ця сила, за заявою лідерів, допомагатиме відновленню ЗСУ, захисту українського неба та безпеці на морі, включно з можливими операціями всередині України.

Механізм моніторингу припинення вогню під керівництвом США

«Механізм моніторингу та верифікації припинення вогню з міжнародною участю забезпечить раннє попередження про будь-яку майбутню атаку, фіксацію та реагування на порушення», — йдеться у документі.

Юридично зобов’язувальні гарантії безпеки

Лідери також заявили про готовність надати юридично зобов’язувальні гарантії безпеки:

«У разі майбутнього збройного нападу сторони зобов’язуються вжити заходів для відновлення миру й безпеки, включно з застосуванням збройної сили, розвідувальної та логістичної допомоги, економічних і дипломатичних дій».

Інвестиції у відновлення України

«Ми інвестуватимемо в майбутнє процвітання України, включно з масштабними ресурсами для відновлення і реконструкції, взаємовигідними торговельними угодами, а також з урахуванням необхідності компенсації збитків з боку Росії», — йдеться у документі.

Водночас лідери підкреслили, що «суверенні російські активи в Європейському Союзі були заморожені».

Політична підтримка України

«Ми рішуче підтримуємо вступ України до Європейського Союзу», — йдеться у заяві.

Лідери також запевнили в повній підтримці президента Володимира Зеленського.

«Ми підтримаємо будь-які рішення, які він зрештою ухвалить щодо конкретних українських питань», — заявили євролідери.

Водночас у документі наголошено: «Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Рішення щодо територій належать народу України після того, як будуть ефективно забезпечені надійні гарантії безпеки».

Лідери підкреслили, що «нічого не вважається погодженим, доки не погоджено все», і будь-яка угода має захищати довгострокову безпеку та єдність ЄС і НАТО.

Звернення до РФ

«Тепер саме Росія має продемонструвати готовність працювати над сталим миром, погодившись на мирний план президента Трампа та припинення вогню», — заявили в Євросоюзі.

Лідери домовилися й надалі посилювати тиск на Москву, щоб спонукати її до реальних переговорів.

«Ми підтверджуємо нашу тверду підтримку президента Зеленського та народу України в боротьбі проти незаконного вторгнення Росії та в досягненні справедливого і тривалого миру», — йдеться у заяві.

У документі наголошується, що Сполучені Штати та європейські країни взяли на себе зобов’язання спільно працювати над створенням надійних гарантій безпеки та запуском механізмів економічного відновлення України після закінчення війни.

Також лідери європейських країн привітали значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого та сталого миру в Україні. Вони також позитивно оцінили тісну співпрацю між командами президента Володимира Зеленського і президента Трампа, а також європейськими командами протягом останніх днів і тижнів.

«Ми домовилися працювати разом з президентом Трампом і президентом Зеленським для досягнення тривалого миру, який зберігає суверенітет України та безпеку Європи», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що обговорення війни в Україні з європейськими лідерами пройшло вдало. На його думку, «все йде добре».