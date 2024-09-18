Європа має бути готова до війни з РФ за кілька років – новий єврокомісар з питань оборони

Андрюс Кубілюс вважатиме свою роботу успішною, якщо йому вдасться інвестувати понад 500 млрд євро протягом наступних кількох років у розвиток європейського ВПК.

Європейський союз має швидко посилити свою оборону, оскільки Росія може бути готова до конфронтації через шість-вісім років.

Про це заявив новий комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Reuters.

Головними задачами Кубілюса, колишнього прем'єр-міністра Литви будуть стимулювання військово-промислового комплексу ЄС, спонукання країн-членів витрачати більше коштів на оборону, а також залучення європейських виробників зброї до активної транскордонної співпраці.

Поява цієї посади в Єврокомісії відображає, що питання безпеки стало пріоритетним на політичному порядку денному в ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році.

"Міністри оборони та генерали НАТО сходяться на думці, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6–8 років. Якщо ми поставимося до цих оцінок серйозно, то це час для нас, щоб як слід підготуватися, і він короткий. Це означає, що нам доведеться ухвалювати швидкі рішення, причому амбітні рішення", — заявив Кубілюс у середу, 18 вересня.

Він додав, що його першою роботою буде визначення спільно з комісаром з питань зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас ресурсів, необхідних Євросоюзу для підготовки до військового виклику. Кубілюс планує завершити попереднє дослідження упродовж перших 100 днів свого перебування на посаді єврокомісара.

Він також зазначив, що недоінвестування оборони ЄС протягом останнього десятиліття призвело до "незадовільного стану" європейського ВПК.

Водночас спроба вплинути на оборонну промисловість європейських країн буде нелегким завданням, адже ЄК не має юридичних повноважень на розробку оборонної політики. Наразі країни ЄС координують свою оборону через НАТО. Але Кубілюс розглядає свою нову посаду як доповнення до НАТО, а не як конкуренцію з Альянсом.

"ЄС не матиме планів оборони або військового керівництва, як у НАТО, натомість він має інструменти для залучення більшого фінансування, чого якраз немає у НАТО", – зазначив новий єврокомісар.

За словами Кубілюса, він "був би радий" інвестувати понад 500 мільярдів євро протягом наступних кількох років у розвиток оборонної промисловості Європи. При цьому він зауважив, що власне питанням пошуку кошів займатимуться інші члени Єврокомісії.

"Комісар з оборони повинен знати, куди витратити гроші, а не як їх отримати", – зауважив Кубілюс.

Новий єврокомісар з питань оборони припустив, що варіантами фінансування розширення оборонної промисловості є випуск спільних оборонних облігацій, використання коштів Європейського фонду відновлення та підвищення стійкості після пандемії або залучення Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн, яка повторно очолить Єврокомісію, нарешті представила свою команду. Одразу кілька впливових посад обіймуть друзі України з Балтії. Та всупереч прогнозам, їм не дістанеться портфель розширення.

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