"Європа має енергетичну війну, яку затіяла РФ": Подоляк про місію України щодо встановлення справедливості

На сьогоднішній день головним елементом демократії, в тому числі на європейському континенті в цілому, є Збройні Сили України.

Про це в інтерв'ю в інтерв'ю УНІАН розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми повертаємо світ до розуміння того, що цінності вартують, щоб за них боротися. До того, що завжди повинен бути той, хто готовий платити високу ціну за ці цінності. До того, що той, хто готовий платити цю ціну, повинен при цьому розбиратися як змусити опонента програти війну. Це все відноситься сьогодні до України", - сказав він.

За словами Подоляка, Європі "пощастило дуже сильно".

"Це не пафосно зараз кажу. Навпаки, я з точки зору оцінки аналізу того, що відбувається, Європі дуже пощастило, що на шляху Російської Федерації опинилася Україна. Виходячи з того, як Європа, на мій превеликий жаль, дозволила Росії за останні 10-12 років вибудувати енергетичну монополію, по суті перехопити управління ключовим ресурсом всередині Європи. Він є надзвичайно небезпечним, бо визначає і цінову політику не лише на якісь комунальні послуги, а загалом ціну життя в Європейському Союзі. І ось Європа абсолютно бездумно все це віддала Росії, і сьогодні Європа має енергетичну війну, яку затіяла Російська Федерація, демонстративно підриваючи критичну інфраструктуру, що відноситься до країн НАТО. Це все говорить про надзвичайно важке становище з аналізом ризиків, і до неготовності відстоювати і свої свободи, і свої права, і свою незалежність, і свою конкуренцію. Дуже важливо, що Україна взяла на себе цю місію", - зазначив Подоляк.

Єдиний ризик , який є, на думку Подоляка, - кількість зброї. І друге - це суттєво мінімізує нам втрати.

"Тому що все таки втрачати людей, тому що на тебе прийшла орда абсолютно диких варварів, які зараз мобілізують взагалі даремний матеріал... Росії взагалі не важливо. У них снарядів не залишилося, тому вони вирішили 300 тисяч відправити під снаряди України. Витрачати на ось цих варварів своїх людей - непропорційно. Для нас одна людина коштує 30, 40, 50, 100, 1000 ось цих варварів", - додав він.

Для людської цивілізації дуже важливий кожен суб'єкт, який генерує додану вартість, переконаний Подоляк.

"Тобто той, який вкладає в цю цивілізацію щось, що дозволяє їй прогресувати. Вартість одного українця сьогодні, незалежно від того хто він, що він і де він, дорівнює тисячі одиниць живої ваги Російської Федерації. Це дуже важливі параметри, тому, я вважаю, що війна йде нерівномірно, і нам би хотілося скоротити кількість наших втрат. Ми говоримо нашим партнерам про те, що цінність України набагато вища, як виявилося, ніж цінність Росії. Багаторазово, в сотні разів вище", - сказав радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, що Україна може вступити до НАТО за прискореною процедурою - як Фінляндія і Швеція.

Читайте також: