Європа має перейти від мануфактури до великомасштабного виробництва зброї – Шольц

На думку Олафа Шольца, агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції Путіна є "головною загрозою для європейського мирного порядку".

Європа має перейти від мануфактури до великомасштабного виробництва зброї.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів для оборонного концерну Rheinmetall, передає ZDF.

Зважаючи на загрозу з боку Росії, Шольц закликав до значного збільшення оборонного виробництва в Європі, аби вона могла успішно стримувати агресорів.

За словами Шольца, європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і забезпечити оборонну промисловість безпекою поставок на найближчі десятиліття.

"Ми повинні відійти від мануфактури і перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання", – наголосив канцлер Німеччини.

На думку Шольца, агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції президента РФ Владіміра Путіна є "головною загрозою для європейського мирного порядку".

"Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати потенційних агресорів", – підсумував очільник уряду Німеччини.

Зазначається, що після завершення будівництва і запуску новий завод Rheinmetall в Унтерлюсі вироблятиме 200 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, зокрема і для України. За інформацією Rheinmetall, компанія інвестує в цей об'єкт 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, гендиректор Rheinmetall Italia Алессандро Ерколан заявив, що наприкінці 2023 року Україні було передано першу батарею ЗРК Skynex. Ця новина викликала подив у аналітиків, адже вона не збігається з планами військових постачань.

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