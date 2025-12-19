Європа має поговорити з Путіним: Макрон спантеличив заявою

Емманюель Макрон / © Associated Press

Європа може повернутися до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо ініційовані США мирні зусилля щодо завершення війни в Україні зазнають невдачі.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон висловив занепокоєння тим, що наразі європейські лідери фактично відсторонені від ключових процесів обговорення майбутнього договору між Україною та РФ.

За його словами, діалог, який зараз ведуть представники американської адміністрації з Москвою, проходить без належної участі Європи.

«Або буде досягнуто міцного та тривалого миру з необхідними гарантіями безпеки, або протягом найближчих тижнів нам доведеться знайти способи, як європейці зможуть знову вступити у всеосяжний діалог з Росією», — наголосив президент Франції.

Він підкреслив, що будь-які самостійні кроки Європи в напрямку Москви мають бути «повністю прозорими». Макрон вважає, що європейські держави не можуть залишатися лише спостерігачами, коли йдеться про архітектуру безпеки на їхньому континенті.

Нагадаємо, цими вихідними в американському Маямі мають відбутися окремі переговори між представниками США та Росії щодо можливого припинення війни між Києвом і Москвою.

За даними Politico, Вашингтон планує представити Кремлю оновлений мирний план, напрацьований під час консультацій у Берліні, та спробувати переконати російську сторону погодитися на припинення бойових дій.

Очікується, що Росію представлятиме голова фонду національного добробуту Кірілл Дмітрієв, а США — спецпосланник адміністрації Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Окремо до Маямі прибуде українська делегація на чолі з Рустемом Умеровим для консультацій з американською стороною.