Європа має швидко посилити далекобійне озброєння — Мерц

Мерц / © Associated Press

Реклама

Європейські країни визнають нестачу далекобійного озброєння і мають якнайшвидше усунути цю прогалину.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту НАТО в Анкарі, повідомляє Укрінформ.

За словами Мерца, європейські союзники усвідомлюють, що у сфері далекобійних систем існує дефіцит, який потрібно закривати у стислі терміни. Він наголосив, що йдеться про один із ключових елементів обороноздатності Європи на тлі російської загрози.

Реклама

Канцлер ФРН також підкреслив, що в Альянсі відчувається новий рівень європейської відповідальності за спільну безпеку. На його думку, країни Європи мають не лише збільшувати оборонні витрати, а й швидше перетворювати ці ресурси на реальні військові спроможності.

Окремо Мерц зазначив, що підтримка України залишається одним із центральних питань для НАТО. За його словами, Росія не повинна отримати шанс на перемогу у війні, а союзники мають продовжувати допомогу Києву.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібні ракети для систем ППО Patriot, тому що Росія намагається зламати опір постійними ударами балістики. За його словами, у США є ця зброя, тому зараз усе залежить лише від їхнього рішення.

Новини партнерів