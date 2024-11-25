Європа має "забезпечити позицію сили": Пісторіус зробив гучну заяву про підтримку України

Обрання Трампа, який скептично ставиться до підтримки України з боку США, посилило тиск на Європу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 25 листопада, після переговорів у Берліні зі своїми колегами з Великобританії, Франції, Італії та Польщі заявив, що Європа посилить військову підтримку України у зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Про це пише Reuters.

"Наша мета – дати Україні можливість діяти з позиції сили", – пояснив Пісторіус журналістам після зустрічі Групи п'яти провідних країн у сфері європейської оборони.

Обрання Трампа, який скептично ставиться до підтримки США України, посилило тиск на Європу. Якщо Вашингтон, найбільший донор на сьогодні, скоротить свою допомогу Києву, європейські країни будуть змушені активізувати свою роль у постачанні озброєнь українським захисникам.

Видання зазначає, що міністри оборони п'яти європейських країн домовилися про сьогоднішню зустріч у Берліні ще 6 листопада, за кілька годин після того, як стало відомо про перемогу Трампа на президентських виборах.

Виступаючи перед журналістами у Берліні, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повторив обіцянку Пісторіуса про збільшення допомоги Києву.

"Європа має краще координувати свої зусилля, погоджувати свої дії, ставити більш високі цілі, щоб стати добрим партнером для Сполучених Штатів. Сьогодні ми зобов'язані ясно заявити: Європа має активізувати свої зусилля, коли йдеться про допомогу Україні, але насамперед... коли йдеться про її власну безпеку. Без збільшення витрат, без усвідомлення у кожному європейському суспільстві часу, в якому ми живемо, все — ніщо", — наголосив він.

Тим часом, за словами Пісторіуса, у січні місія НАТО, що базується у Вісбадені, візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні. Створення нової місії під назвою "Допомога НАТО у сфері безпеки та навчання для України" (NSATU) розглядається як спроба захистити механізм допомоги від будь-якого втручання з боку Трампа.

Нагадаємо, Білий дім офіційно підтвердив дозвіл бити ракетами ATACMS по РФ. Джон Кірбі повідомив, що адміністрація Байдена "змінила повчання і дала свої вказівки" ЗСУ щодо використання зброї США.

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