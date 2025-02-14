“Європа має зробити більше”: фон дер Ляєн зробила важливу заяву стосовно України

Вона наголосила, що для гарантії безпеки витрати на оборону мають зрости до 3% ВВП.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна збільшити оборонні витрати та активніше працювати над вступом України до ЄС.

Про це вона сказала під час виступу на Мюнхенській конференції.

Вона наголосила, що зараз 27 країн ЄС витрачають на оборону близько 2% ВВП, але цього недостатньо. Витрати на оборону зросли з 200 мільярдів євро до понад 320 мільярдів євро, однак цього замало.

Фон дер Ляєн заявила, що Європі доведеться ще більше наростити фінансування, адже підвищення оборонних витрат до 3% ВВП означатиме сотні мільярдів євро додаткових інвестицій щороку.

Також вона запевнила, що Євросоюз активізує роботу над вступом України до ЄС.

"І ми будемо активізувати роботу для прискорення процесу вступу України до ЄС. Ми вже досягли значного прогресу", – підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, на думку віцепрезидента США, Європа має більше думати про власну безпеку, а Америка сконцентрується на інших завданнях.

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