- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 422
- Час на прочитання
- 2 хв
Європа мліє від літньої спеки — які країни вже втрачають туристів
Дослідження показало, що 81% європейців змінюють свої туристичні плани у зв’язку зі зміною клімату
Аномальна спека змушує дедалі більше туристів переглядати усталені маршрути та відмовлятися від традиційного відпочинку на Середземномор’ї.
Про це пише National Geographic.
Згідно з дослідженням Європейської туристичної комісії, 81% європейців коригують туристичні звички через зміну клімату, а 15% активно шукають прохолодніші напрямки. Фінляндія, Норвегія, Польща та Ісландія фіксують двозначне зростання кількості туристів. Великі туроператори також повідомляють про зростаючий попит на Скандинавію.
Британська асоціація ABTA скептично ставиться до того, що спека здатна змінити вподобання туристів у короткостроковій перспективі: «Загалом люди продовжують подорожувати так само, як і завжди».
Спека у Європі — що відомо
В Іспанії у травні 2026 року зафіксували найвищу від 2015 року кількість смертей, пов’язаних зі спекою.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.
За оцінками іспанської системи щоденного моніторингу смертності (MoMo), у травні було зареєстровано 101 смерть, яку пов’язують із високими температурами. Це у 3,6 раза перевищує середній показник для травня за останнє десятиліття.
Найбільше від спеки постраждали регіони, де наприкінці весни фіксували аномально високі температури. Зокрема, у Мадриді наприкінці травня спостерігалися хвилі спеки, що посилювали навантаження на систему охорони здоров’я.
Наприкінці травня у Франції внаслідок дуже високої температури повітря померло щонайменше сім осіб. Діти непритомніли у школах. Фіксували історичні температурні рекорди і у Великій Британії.
За даними Британської метеорологічної служби та прогнозних моделей, над регіоном формується стійкий антициклон. Саме він «блокує» прохолодні повітряні маси та сприяє накопиченню тепла.