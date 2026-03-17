Європейські лідери можуть запропонувати президенту США Дональду Трампу угоду щодо допомоги у врегулюванні ситуації навколо Ірану. Але в обмін на посилення підтримки України.

Таку ідею озвучив президент Фінляндії Александр Стубб під час виступу в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні, пише Рolitico.

За його словами, Європа могла б надати військову допомогу для забезпечення безпеки Ормузької протоки — ключового маршруту постачання нафти, який опинився під загрозою через ескалацію між Іраном, США та Ізраїлем.

Натомість, зазначає Стубб, Вашингтон має гарантувати Україні достатню підтримку для досягнення прийнятної мирної угоди з Росією.

Угода з Трампом

«Я думаю, це дуже хороша ідея… справді дуже хороша», — заявив Стубб, додавши, що планує обговорити її зі своєю командою.

Водночас він визнав, що роль Європи в забезпеченні безпеки Ормузької протоки поки не визначена, а можливості окремих країн, зокрема Фінляндії, обмежені.

Стубб також застеріг, що загострення конфлікту навколо Ірану може негативно вплинути на війну в Україні. Зокрема, зростання цін на нафту збільшує доходи Росії, а використання США систем ППО на Близькому Сході зменшує їх доступність для Києва.

Крім того, за його словами, існує ризик, що Україну можуть змусити погодитися на невигідні умови миру або що переговори взагалі зайдуть у глухий кут — і тоді Європі доведеться самостійно посилювати підтримку Києва.

«Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не зірвуться, як це сталося з переговорами між Іраном і США. Але покаже час», — підсумував президент Фінляндії.

