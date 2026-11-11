Європейські дипломати обговорюють поступки РФ

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Європейські дипломати, залучені до мирних переговорів в Абу-Дабі, почали розуміти критичну необхідність лишатися в контексті цього процесу навіть попри скепсис щодо того, чи вдасться досягнути бодай якогось прориву.

Про це пише Financial Times.

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Європа готова обговорювати з РФ механізми запобігання конфліктам: що це передбачає

Такий підхід європейців має на меті не лише підтримати Україну в переговорах, а й також гарантувати, що ширший спектр питань безпеки всієї Європи не вирішуватиметься поза їхньою участю.

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Водночас європейські посадовці почали заявляти про готовність до переговорів щодо відновлення інструментів запобігання конфліктам, які функціонували ще в часи холодної війни.

Журналісти Financial Times пишуть, що йдеться, зокрема, про поновлення Договору про відкрите небо, який давав змогу США та СРСР здійснювати взаємний моніторинг військової інфраструктури, а також про домовленості, що обмежують розміщення окремих видів ракетного озброєння.

Європейські дипломати мають сумніви, що сьогоднішні переговори з РФ в Абу-Дабі приведуть до позитивного прориву, тому вважають, що навіть попри результати, вони повинні мати місце за столом переговорів.

За даними FT, адміністрація Дональда Трампа намагається переконати Росію дозволити пряму участь Європи у мирних перемовинах.

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Росія на мирних переговорах: останні новини

Нагадаємо, до складу російської делегації на переговорах із представниками України та США в Абу-Дабі увійшов керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Дмитро Мінаєв.

Загалом переговорну групу РФ формують 11 осіб на чолі з помічником президента РФ Володимиром Мединським. Четверо представників російської сторони, серед яких і Мінаєв, раніше не брали участі у переговорах подібного формату.

Очолюваний Мінаєвим підрозділ ФСБ неодноразово фігурував у розслідуваннях щодо терористичної діяльності. Зокрема, 2019 року у СБУ назвали Дмитра Мінаєва головним координатором і замовником замахів на українських офіцерів Максима Шаповала та Олександра Хараберюша, які загинули 2017 року.

Також ДКРО ФСБ під його керівництвом організував невдалий замах на очільника ГУР МОУ Кирила Буданова у квітні 2019 року, коли вибухівка під його авто здетонувала передчасно, а агентів РФ затримали.

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Крім того, за даними видання The Wall Street Journal, цей департамент курував затримання громадян США в Росії з метою їхнього подальшого обміну на російського кілера Вадима Красикова.

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