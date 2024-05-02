"Європа може померти": Макрон пояснив свою гучну заяву

За словами Макрона, Європа "інвестувала набагато менше у свою оборону та безпеку, ніж Сполучені Штати чи Китай".

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що, говорячи, що "Європа може померти", мав на увазі усі загрози, починаючи військовими та закінчуючи геоплітичними.

Про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

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"По-перше, тому що ми маємо військовий і геополітичний ризик, ризик безпеки. Європа не є найбезпечнішим регіоном у світі, навіть незважаючи на те, що на континенті є модель збройних сил, яка зараз є міцною, всеосяжною та ефективною, як-от французька армія. Однак, коли ми дивимося на Європу в цілому, ми бачимо, що вона інвестувала набагато менше у свою оборону та безпеку, ніж Сполучені Штати чи Китай, і що вона опинилася в глобальному середовищі, де розповсюдження воєн повертається", - сказав Макрон.

Він зауважив, що "не тільки війна високої інтенсивності повертається на європейську землю, але й веде її ядерна держава з войовничою риторикою".

"Усе це означає, що Європа має законно поставити собі питання про свій військовий захист. І справді, вона повинна підготуватися до того, що більше не матиме такого самого захисту з боку Сполучених Штатів Америки, як я казав ще у 2019 році у ваших колонках. Ми повинні бути готові захистити себе", - наголосив французький президент.

Нагадаємо, 25 квітня французький лідер Еммануель Макрон під час виступу в Сорбонні заявив, що країни Європи можуть зіштовхнутися з "великими ризиками" у найближчі роки.

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