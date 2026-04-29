Європа наближається до авіаколапсу: компанії можуть "посипатися" уже восени

Європейські авіакомпанії можуть зіткнутися з ризиком різкого скорочення рейсів або навіть припинення роботи вже у вересні, якщо ціни на авіаційне пальне залишаться високими.

Про це попередив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді, пише Daily Star.

За його словами, зараз перевізники ще тримаються завдяки літньому попиту, коли квитки продаються за найвищими цінами. Однак після завершення сезону компанії зі слабкою ліквідністю можуть опинитися під сильним тиском.

«Авіакомпанії розоряються двічі на рік — у вересні та лютому. Авіакомпанії зі слабкою ліквідністю у вересні опиняться під величезним тиском», — заявив Вараді.

Він очікує, що у вересні-жовтні частина перевізників почне масово скорочувати потужності, тобто зменшувати кількість рейсів і доступних напрямків. За його оцінкою, проблеми можуть торкнутися не лише менших компаній, а й великих гравців ринку, зокрема British Airways та Air France.

Lufthansa вже скорочує рейси

Перші наслідки паливної кризи вже помітні. Німецька Lufthansa оголосила про скасування 20 тисяч близькомагістральних рейсів у період від травня до жовтня, щоб зменшити витрати на авіаційне пальне.

Компанія пояснила, що це дозволить зекономити близько 40 тисяч тонн пального. У Lufthansa також заявили, що ціни на авіаційний гас подвоїлися від початку конфлікту з Іраном, через що частина маршрутів стала нерентабельною.

Скорочення торкнуться рейсів через ключові хаби, зокрема Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель і Рим.

Чому виникла проблема

Паливну кризу пов’язують із наслідками американо-ізраїльської війни проти Ірану та фактичним закриттям Іраном Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових постачань нафти й газу.

Через це авіакомпанії стикаються з дорожчим пальним, ризиком дефіциту та необхідністю переглядати розклади. У ЄС уже обговорюють способи уникнути перебоїв, зокрема пошук альтернативного авіаційного гасу зі США та можливість заправляти літаки більшими обсягами пального за межами Євросоюзу.

Галузева організація Airlines UK попередила, що подальші проблеми з постачанням можуть швидко вдарити як по авіасектору, так і по пасажирах.

