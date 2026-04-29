Європа нагрівається вдвічі швидше за світ: вчені б’ють на сполох

Європа нагрівається вдвічі швидше за світ

Через глобальне потепління Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж інші території в середньому по світу. Вчені кажуть, що зміна клімату стала нашою реальністю, а не віддаленою загрозою майбутнього.

Про це пише Daily Mail.

У звіті дослідників йдеться, що через кліматичні зміни Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж середній показник у світі. Протягом останніх 30 років середня температура планети стабільно зростала на 0,27°C кожні 10 років.

Однак у новому щорічному кліматичному звіті йдеться, що Європа кожні десять років нагрівається на 0,56°С. Це вдвічі більше, ніж середньосвітовий показник. Оскільки температура у світі на 1,4 °C перевищує середній показник доіндустріального періоду, у Європі зараз на 2,5 °C спекотніше, ніж до промислової революції.

Швидке потепління у Європі спричиняє нові пожежі, екстремальні погодні умови та смерті, пов’язані зі спекою. Торік унаслідок лісових пожеж у Європі було знищено понад 1 034 550 гектарів землі. Це антирекорд за всю історію спостережень.

Стратегічна керівниця з питань клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс каже, що зміна клімату — це не майбутня загроза, а наша теперішня реальність.

За даними Служби зміни клімату Copernicus (C3S), 2025 рік був третім найспекотнішим роком за всю історію спостережень у Європі. Протягом значної частини року в Європі температури перевищують сезонну норму.

На думку експертів, Європа почала нагріватися вдвічі швидше через поєднання географії, людського фактора та зміни погодних умов. Частково Європа потеплішала через близькість до Арктики.

Арктика на Землі нині нагрівається найшвидше. За останні 30 років там потеплішало на 2,25°C.

Абсурдним видається факт, що Європа теплішає через запроваджені обмеження на забруднення. З 1980-х років європейська політика скоротила забруднення повітря та, як побічний продукт, зменшила кількість відбитої радіації. Як наслідок, потепління посилилося.

«Європа нагрівається швидше, ніж будь-який інший континент, і цей звіт показує, що масштаб наслідків вже неможливо ігнорувати», — каже доктор Акшай Деорас з Університету Редінга.

