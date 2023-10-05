Європа нам допоможе: майже 50 європейських лідерів запевнили Зеленського у підтримці, але є нюанс

У четвер, 5 жовтня, на саміті Європейського політичного співтовариства в іспанському місті Гранада зібралися близько 50 лідерів європейських країн, щоб підкреслити, що вони підтримують Україну в той час, коли рішучість Заходу виглядає дещо ослабленою. На цьому неформальному зібранні присутній президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Associated Press.

Про що говорив Зеленський

Президент Зеленський заявив, що окрім збереження єдності щодо підтримки України, не менш важливою є додаткова військова допомога, щоб пережити наступну зиму під російськими атаками.

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За його словами, “Європа має бути сильною”, незважаючи на те, що відбувається в інших місцях по всьому світу.

Зеленський, закликав надати більше систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів, ракет великої дальності та безпілотників.

Він сказав, що перемога чи поразка в Україні визначить долю Європи.

Чому важлива підтримка Європи

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Підтримка з боку Європи стала ще більш важливішою після того, як Конгрес США поспішно надіслав президенту Джо Байдену законодавство на вихідних, яке зберегло фінансування федерального уряду, але припинило мільярдне фінансування військових зусиль України, які рішуче підтримував Білий дім.

У вівторок Байден закликав інші світові держави координувати дії щодо України в навмисній демонстрації підтримки США в той час, коли майбутнє її допомоги ставить під сумнів важлива фракція республіканців, які хочуть припинити надходження грошей Києву.

Що говорили європейські лідери

Більшість європейських лідерів твердо стоять за Україну.

Зокрема господар саміту та виконувач обов’язків прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес запропонував Зеленському новий пакет зенітних і протипілотних систем і навчання українських військових їх використанню.

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Лідери ЄС також запевняють, що проблеми у США можна подолати. “Я дуже впевнена у підтримці України з боку Сполучених Штатів”, – сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, додавши, що для вирішення виниклих проблем у Конгресі потрібен тільки час.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель наголосив, що навіть якби ЄС пообіцяв продовжувати свою підтримку Києву, він ніколи не міг би замінити внесок Вашингтона, якщо кошти там вичерпаються.

“Кожен, хто не хоче, щоб Путін виграв цю війну, повинен шукати способи, щоб США знову взялися за це питання і продовжували підтримувати Україну. Звичайно, ми можемо зробити більше. Але США – це щось незамінне для підтримки України”, – сказав Боррель.

Саміт Європейського політичного співтовариства є неформальним зібранням, тому офіційні рішення тут не приймаються. Однак лідери хочуть використовувати цей формат, щоб сприяти кращим стосункам.

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, Палата представників США проголосувала за проєкт про тимчасові витрати федерального уряду на 45 днів, який не включає допомоги Україні. Без додаткового фінансування США будуть змушені затримати або скоротити постачання до України систем ППО, боєприпасів, безпілотників і техніки для прориву оборонних конструкцій.

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