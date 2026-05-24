Європа намагається убезпечити НАТО від хаотичних рішень Трампа — Politico

Європа намагається підтримувати дієздатність НАТО в умовах, коли адміністрація президента США Дональда Трампа стає джерелом політичної нестабільності.

Про це пише видання Politico.

Різкі зміни позиції США щодо розгортання американських військ у Польщі стали однією з головних тем цьогорічного безпекового форуму GLOBSEC у Празі.

Спочатку міністр оборони США Піт Геґсет несподівано скасував заплановане розгортання 4 000 військовослужбовців у Польщі, а згодом Дональд Трамп змінив це рішення, опублікувавши повідомлення у своїй соцмережі Truth Social.

Шок і хаос у Варшаві

«Уявіть, як зараз заплуталися росіяни», — пожартував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання, як Варшава планує свої дії на тлі коливань курсу США.

Очільник польського МЗС назвав інцидент із військами «невеликим непорозумінням», зазначивши, що «все добре, що добре закінчується», і охарактеризував відносини із Вашингтоном як «тимчасове ускладнення».

Однак, згідно з дипломатичною депешою США, яка опинилася в розпорядженні видання, суперечливі меседжі Вашингтона спричинили «серйозний політичний та психологічний шок» у Польщі.

Реакція Європи

Для європейських союзників цей інцидент став черговим підтвердженням того, що США залишаються критично важливими для оборони континенту, проте їхні дії стають дедалі непередбачуванішими.

Президент Чехії Петр Павел розкритикував підхід США, наголосивши, що головна проблема полягає «не стільки у виведенні військ, скільки в браку інформації». За його словами, раніше союзників інформували про зміну чисельності американського контингенту, тоді як нинішні рішення щодо Польщі ухвалювалися «без жодної координації з НАТО».

Марчін Пшидач, державний секретар канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького (який дотримується протрампівського курсу MAGA), також назвав комунікацію з боку Вашингтона «хаотичною». Він підкреслив, що Польща входить до числа країн, які «виконують оборонне зобов’язання на рівні 5% ВВП».

Варшава тривалий час намагалася забезпечити прихильність США: країна є лідером в Альянсі за оборонними витратами, утримується від критики військових дій Трампа проти Ірану та закуповує американську зброю на десятки мільярдів доларів. Проте, як показує практика, навіть це не гарантує стабільності та лояльності з боку Вашингтона.

Дилема для саміту НАТО в Анкарі

Ця ситуація визначає ключове питання майбутнього саміту лідерів НАТО, який відбудеться в липні в Анкарі: чи повинна Європа погодитися з вимогами генсека Альянсу Марка Рютте щодо подальшої залежності від американських систем озброєнь, чи їй слід більше покладатися на власні можливості.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін працює з партнерами над створенням «нового, потужного оборонного потенціалу для Європи», усвідомлюючи, що увага Вашингтона дедалі більше зміщується на Китай та Індо-Тихоокеанський регіон.

Водночас це питання викликає розбіжності всередині самої Європи, оскільки багато країн прагнуть здійснювати швидкі закупівлі американської зброї для стримування російської загрози.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон застеріг від впровадження «європейських преференцій» у правила оборонних закупівель ЄС.

«Мій головний обов’язок — забезпечити зброєю наших військових. Іноді вона може бути європейською, іноді — американською, а іноді — з Азії», — зазначив Йонсон.

Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою також відзначила необхідність балансу між забезпеченням армії та розвитком місцевого оборонно-промислового комплексу. Вона наголосила на важливості локалізації виробництва та інвестицій у робочі місця всередині країни, проте додала, що Бухарест прагне «створити простір для поглиблення взаємодії зі США».

Необхідність балансувати між власними національними інтересами та утриманням непередбачуваної адміністрації Трампа в рамках Альянсу стане провідною темою дискусій на липневому саміті в Анкарі.

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що направить додаткові 5000 американських військових до Польщі.

Це повідомлення з’явилося на тлі повідомлень, що Пентагон скасував плани щодо ротаційної передислокації приблизно 4000 військовослужбовців до Польщі.

Згодом Варшава спростувала чутки про вихід військових США з Польщі.

