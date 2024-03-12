Європа не готова до кліматичних екстремальних явищ, з якими стикається: яка перша оцінка ризиків

Європейське агентство з навколишнього середовища заявило, що Європа стикається з кліматичними ризиками, що зростають, і не готова до них.

Про це пише AP.

Агентство заявило, що Європа схильна до більш частих і більш руйнівних погодних екстремальних явищ – зокрема збільшення кількості лісових пожеж, посухи, більш незвичний режим опадів і повені – і вона повинна негайно вирішити ці проблеми, щоб захистити свою енергетичну, продовольчу безпеку, воду і здоров'я.

Ці кліматичні ризики "зростають швидше, ніж готовність нашого суспільства до них", - зазначила у своїй заяві виконавча директорка агентства Ліна Іля-Мононен.

У звіті визначено 36 основних кліматичних ризиків для континенту, таких як загрози екосистемам, економіці, охороні здоров'я та продовольчим системам, і виявлено, що понад половина з них вимагає більш активних дій вже зараз. Вісім з них класифіковані як такі, що потребують невідкладної уваги – наприклад, збереження екосистем, захист людей від спеки, захист людей та інфраструктури від повеней і лісових пожеж, а також забезпечення фондів для надання допомоги в разі стихійних лих.

У звіті йдеться про те, що Європа є континентом, який найшвидше нагрівається, і від 1980-х років нагрівається вдвічі швидше, ніж інші регіони. Спека пов'язана з більш інтенсивними дощами і повенями, і в доповіді прогнозується зменшення кількості опадів і більш сильні посухи на півдні Європи.

Без термінових і рішучих дій багато з визначених у звіті кліматичних ризиків можуть стати катастрофічними. Щоб зменшити кліматичні ризики та покращити адаптацію до потепління, у звіті рекомендується, щоб ЄС та його держави-члени співпрацювали з регіональними та місцевими органами влади.

За словами Манон Дюфур, директорки кліматичного аналітичного центру E3G у Брюсселі, ця доповідь є "величезним тривожним дзвінком" для континенту і може мати наслідки для кліматичної політики як на європейському, так і на національному рівнях.

На європейському рівні, за словами Дюфур, звіт може "розлющити очі" європейським лідерам, які зараз найбільше зосереджені на питаннях безпеки, оскільки клімат може впливати на економічну та енергетичну безпеку.

На національному рівні, за словами Дюфур, звіт має надихнути міністрів фінансів, зокрема, "зробити економічну і соціальну стійкість ключовим пріоритетом". Вона звернула увагу на висновок звіту про те, що економічні втрати від спеки та повеней можуть сягнути 1 трильйона євро на рік до кінця століття.

"Очевидно, що в наших інтересах адаптуватися до мінливих ризиків, яких ми більше не можемо уникнути, зокрема готовність до більших екстремальних ситуацій і несподіванок, і не допустити подальшого виходу ризиків з-під контролю шляхом скорочення викидів парникових газів", - сказав Маартен ван Аалст, генеральний директор Королівського метеорологічного інституту Нідерландів.

Свен Хармелінг, керівник відділу клімату Європейської мережі кліматичних дій, сказав, що Європа "може зробити більше, навіть до 2030 року", щоб скоротити викиди від спалювання вугілля, нафти і газу, а також збільшити інвестиції в адаптацію до зміни клімату, зокрема, шляхом збереження екосистем, таких як водно-болотні угіддя і ліси, які можуть як поглинати вуглець, так і діяти як природні бар'єри для захисту від екстремальних погодних умов.

Він закликав, що будь-які зусилля, спрямовані на зменшення впливу потепління, "повинні здійснюватися таким чином, щоб забезпечити соціальні та економічні вигоди для всіх".

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Сильвія Пастореллі, кліматична активістка Greenpeace EU, погодилася з ним, додавши, що блок повинен зосередити будь-які програми з підвищення стійкості, такі як модернізація будинків, щоб допомогти з опаленням взимку і охолодженням влітку, на найбільш вразливих громадах. "Справедливість у реагуванні на зміну клімату є надзвичайно важливою", - сказала Пастореллі.

У звіті йдеться про те, що ЄС та його країни-члени досягли "значного прогресу" в розумінні своїх кліматичних ризиків та підготовці до них.

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Наприклад, Європа "досягла значних успіхів у боротьбі з прибережними повенями", за словами Джулі Беркманс, експертки з кліматичних ризиків. За її словами, на континенті не було катастрофічних штормових повеней протягом 60 років, і певний прогрес також був досягнутий в управлінні ризиками для здоров'я, пов'язаними зі спекою і великими річковими повенями.

Але в усіх цих сферах необхідно вживати більше заходів, "оскільки ризики стрімко зростають", - сказала вона. Як приклад, Беркманс зазначила, що тепловий стрес для населення на критичному рівні. За її словами, одне з рішень полягає в тому, що країни і міста можуть покращити своє просторове планування, щоб бути більш пристосованими до майбутніх ризиків для здоров'я, пов'язаних зі спекою.

12 березня Європейська комісія представить свій план дій у відповідь на звіт.

Речник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що звіт "містить дуже чітке попередження і дуже чіткий заклик до дій щодо того, що має відбутися".

Нагадаємо, лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Він побив температурні рекорди.

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