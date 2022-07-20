Європа потерпає від рекордної спеки: фіксують понад 40°C, вирують пожежі (фото)

У багатьох містах побиті температурні рекорди. Крім того, сильна температура спричинила масштабні пожежі.

Про це повідомляє видання ВВС.

У Великій Британії вперше зафіксувала температуру повітря понад +40 градусів. Внаслідок пожежі на сході Лондона спалахнули будинки. Вогонь знищив близько восьми будинків, а також церкву. Люди, що опинилися в епіентрі вогню, змушені були евакуюватися.

У вівторок, 19 липня, у Німеччині зафіксували найспекотніший день нинішнього року. У західному місті Дуйсбург температура повітря сягнула +39,5 градуси.

Фіксують максимальні температури у в Маастріхті, що у Нідерландах, аж +39,5° градуси. Від минулого тижня в Португалії зареєстрували понад тисяу смертей, пов'язаних з аномальною спекою.

Фото: Associated Press

У Франції спека також приззвела до виникнення займань. На південному заході країни сталися найбільші лісові пожежі за останні 30 років. За тиждень вогонь охопив понад 20 300 га виноробного регіону Жиронда. Крім того, 37 тисяч людей вимушено покинули свої домівки.

Тим часом в Італії попереджають про підвищення температури до +40-42 градусів. На території країни вже було зареєстровано кілька лісових пожеж, а пожежі.

У Греції лісові пожежі охопили гірський район Пентелі, що неподалік Афін. Пошкоджено будинки. Крім того, влада евакуювала чотири райони та лікарню.

Фото: Associated Press

Центральна та північно-західна частина Іспанії також постраждала від лісових пожеж. Служба моніторингу Copernicus виявила, що загальні викиди вуглецю від лісових пожеж від червня до липня є найвищими в Іспанії за період від 2003-го.

У Бельгії в дюнах на курорті Де-Хаан спалахнула пожежа. Зайнялося кілька автомобілів. Тим часом синоптики попереджають про гроз, які можуть призвести до 20-30 мм опадів у деяких регіонах.

Як повідомлялося, попри зусилля та заходи щодо пом’якшення змін клімату, до 2060-х років метеорологи очікують на планеті постійні хвилі спеки. Дедалі потужніші хвилі екстремальної спеки людство відчуватиме щонайменше до 60-х років цього століття, повідомили у ВМО.

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