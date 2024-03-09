Європа повинна бути готовою до можливого виходу США із НАТО - ЗМІ

Європейські лідери повинні бути готові, якщо Дональд Трамп у разі переобрання на посаду президента США виведе країну із НАТО .

Про це заявила низка європейських дипломатів The Telegraph.

Видання зазначає, що дипломати з країн-членів НАТО розповіли, що європейським столицям необхідно "здійснити планування" і переглянути поточний "оборонний потенціал у світлі загроз" з боку колишнього президента.

"Перспектива його можливого повернення до Білого дому викликала занепокоєння в Європі щодо американської підтримки України, а також щодо прихильності країни НАТО.

Автори нагадують, що раніше уряд Великої Британії повідомляв, що не має плану на випадок такого сценарію. Однак в "інших столицях почали розуміти, що такі приготування мають бути зроблені".

Один європейський дипломат сказав, що коментарі пана Трампа "звичайно викликають занепокоєння". Посадовець сказав, що країни НАТО повинні "спланувати сценарій, за яким він послабить американську відданість альянсу.

"Потрібна підготовка", - сказали вони.

Однак вони зазначили, що кількість країн, які досягли мети НАТО щодо витрачання 2 відсотків ВВП на оборону, значно зросла, а це означає, що члени НАТО можуть сказати Трампу, що "він отримує те, чого хотів".

Третій дипломат сказав, що невизначеність щодо США змусить європейські країни "більше думати в наших столицях про оборонне планування – адекватне воно чи ні?" .

У Великій Британії міністри наполягали на тому, що НАТО зміцнилася за останній рік із приєднанням Фінляндії у квітні 2023 року та Швеції минулого тижня.

Нагадаємо, Байден звинуватив Трампа у зустрічі з "прихильником диктатури".

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