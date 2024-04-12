Європа повинна надати Україні додаткові 50 млрд євро через затримку допомоги від США — Макрон

Гроші можуть надати в рамках програми Ukraine Facility.
Країнам Європи, ймовірно, потрібно буде надати Україні 50 млрд євро допомоги.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час відкриття порохового заводу у французькому Бержераку.
Він зазначив, що ці гроші українцям потрібно надати через затримку допомоги з боку Сполучених Штатів.
"Якщо фінансування від США не буде, Європа повинна буде мобілізуватися і побудувати нові фінансові інструменти", — сказав він.
Він зазначив, що у разі затримок допомоги від США, Європа повинна надати Україні додаткові 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.
"Ми не можемо кинути Україну. Тому що Україна — це за 1500 км звідси. Тобто це означає, що це наша особиста безпека, це можливість для Європи бути у світі", — сказав французький лідер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон відновив роботу збройового заводу часів Першої світової війни.
Крім того, ми раніше інформували, що Сунак і Макрон обговорили постачання боєприпасів Україні.
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