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Європа повинна надати Україні додаткові 50 млрд євро через затримку допомоги від США — Макрон

Європа повинна надати Україні додаткові 50 млрд євро через затримку допомоги від США — Макрон

Макрон про додаткове фінансування України / Фото: ТСН.ua

Гроші можуть надати в рамках програми Ukraine Facility.

Країнам Європи, ймовірно, потрібно буде надати Україні 50 млрд євро допомоги.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час відкриття порохового заводу у французькому Бержераку.

Він зазначив, що ці гроші українцям потрібно надати через затримку допомоги з боку Сполучених Штатів.

"Якщо фінансування від США не буде, Європа повинна буде мобілізуватися і побудувати нові фінансові інструменти", — сказав він.

Він зазначив, що у разі затримок допомоги від США, Європа повинна надати Україні додаткові 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.

"Ми не можемо кинути Україну. Тому що Україна — це за 1500 км звідси. Тобто це означає, що це наша особиста безпека, це можливість для Європи бути у світі", — сказав французький лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон відновив роботу збройового заводу часів Першої світової війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Сунак і Макрон обговорили постачання боєприпасів Україні.

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