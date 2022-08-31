Європа повинна змінити стратегію щодо Росії - Бербок

Європейські дипломати підкреслили необхідність показати, як підтримка України підвищить безпеку Європи в довгостроковій перспективі і чому санкції необхідні і ефективні.

У Європі пропонують переглянути стратегію щодо Росії. Документ повинен включати в себе підтримку України, зміцнення оборони країн ЄС, підтримку противників російського режиму і роботупо захисту міжнародного права.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Süddeutsche Zeitung.

"Щоб запобігти майбутній агресії, війна Росії проти України повинна обернутися стратегічною невдачею Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому провал планів РФ визначається в тексті "в найширшому сенсі" і включає в себе повний розрив зв'язків з Росією в енергетичній галузі. Крім того, зазначено, що підтримка України "має свою ціну", яка "буде зростати".

Нагадаємо, Бербок попередила, що Україні й наступного літа може знадобитися нова зброя.

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