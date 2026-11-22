У Європі почали довіряти Дональду Трампу / © ТСН.ua

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Деякі європейські союзники України почали з обережним оптимізмом оцінювати позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Вони сподіваються, що Вашингтон допоможе Києву домовитися про прийнятний мир, зокрема завдяки можливим гарантіям безпеки за зразком статті 5 НАТО.

Про це пише видання Politico з посиланням на європейських дипломатів і посадовців, наближених до мирних переговорів.

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Ознаки зміни позиції Вашингтона

Приводом для обережного оптимізму стала пропозиція американської переговорної команди щодо надання Україні гарантій колективної оборони, подібних до тих, які передбачає стаття 5 Північноатлантичного договору.

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Ця ініціатива, яку просувають спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер, може стати важливим інструментом стримування Росії від нового нападу після завершення війни.

Європейські представники вважають, що такі гарантії, якщо вони будуть підкріплені реальними юридичними, військовими та політичними зобов’язаннями США, суттєво змінять ситуацію з безпекою України.

Один із європейських посадовців, залучених до переговорного процесу, заявив виданню, що у питанні гарантій безпеки вже є відчутний прогрес, а позиції Вашингтона та європейських партнерів щодо мирного врегулювання стали більш узгодженими.

Чого побоюються європейці

Водночас оптимізм союзників Києва залишається обережним. У Європі побоюються, що адміністрація Трампа може вимагати від України надто великих поступок в обмін на американські гарантії безпеки.

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Зокрема, під час переговорів порушувалося питання можливого передання Росії всього Донбасу в обмін на повноправне членство України в НАТО.

Частина європейських посадовців також побоюється, що ширша домовленість із Москвою може передбачати обмеження військової присутності НАТО у Східній Європі та фактично надати Росії можливість впливати на архітектуру європейської безпеки.

Найбільш скептично до американських пропозицій ставляться представники Польщі, країн Балтії та Північної Європи, які традиційно займають жорстку позицію щодо Кремля.

Таким чином, попри певне потепління у відносинах із Вашингтоном, європейські союзники України наполягають, що жодні домовленості не повинні ухвалюватися без участі Києва та європейських партнерів. Вони також хочуть отримати конкретні роз’яснення щодо механізмів запропонованих гарантій безпеки.

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Нагадаємо, адміністрація президента США працює над розширенням гуманітарних домовленостей між Україною та Росією. Дональд Трамп назвав порятунок цивільних з окупованих Олешок прикладом успішного припинення вогню та заявив, що його команда готує ширшу ініціативу.

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