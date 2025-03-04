Європа шукає спосіб конфіскувати російські кошти: які умови пропонують

Франція, Німеччина та Велика Британія ведуть переговори про використання цих коштів для надання Києву гарантій безпеки.

Європейські країни розглядають можливість арешту понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів у разі порушення Москвою умов потенційної угоди про припинення вогню в Україні.

Про це пише Financial Times.

За словами джерел, французькі чиновники запропонували європейським столицям заарештувати російські активи, якщо Кремль не дотримається мирної угоди. Раніше Берлін, Париж і Брюссель блокували цей процес, побоюючись юридичних наслідків і ризиків для стабільності євро.

Переговори набрали обертів після рішення президента США Дональда Трампа розпочати прямі переговори з Москвою про припинення війни. Україна, Польща та країни Балтії давно наполягають на конфіскації російських активів, але європейські лідери поки що не дійшли єдиної позиції.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни G7 заморозили близько 300 мільярдів євро активів Центрального банку РФ. Найбільша частина – 190 мільярдів євро – зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Решта активів розташовані у Франції, Великій Британії, Швейцарії, Японії та США.

Наразі відсоткові доходи від цих активів використовуються для покриття 50-мільярдного кредиту для України, але самі кошти залишаються недоторканими.

Нагадаємо, Європейські країни активно обговорюють можливі варіанти припинення вогню в Україні, особливо після того, як Франція запропонувала місячне перемир’я.

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