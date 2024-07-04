Європа спільно зібрала батарею Patriot для України: хто долучився до ініціативи Нідерландів

Європейські союзники нарешті зібрали всі необхідні частини "пазла", але терміни відправлення додаткової системи ППО до України поки що невідомі.

Для захисту своєї території від авіаударів та ракетних атак РФ Україна гостро потребує посилення системи протиповітряної оборони. За ініціативою Нідерландів європейські союзники вирішили зібрати ще одну батарею Patriot із запасних частин, які збирали по всьому континенту. І от нарешті пазл складено.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що радар і три ракетні пускові установки будуть передані Нідерландами. Постачання ракет-перехоплювачів забезпечить коаліція чотирьох країн на чолі з Німеччиною. Також вже є домовленість про надання мобільного центру управління вогнем, але інформація про країну-донора поки що не розголошується.

"Додаткові ракети та пускові установки, а також навчання українців використанню складної системи буде надано вісьмома країнами", – пишуть автори статті.

Відомо, що протягом останніх кількох місяців союзники аналізували свої запаси та шукали спосіб збільшити допомогу Україні. Нарешті пропозиція Нідерландів зібрати повну систему ППО Patriot по частинах, які є в наявності у різних держав, виявилася найбільш реалістичною, хоча й виглядала занадто творчо і ненадійно.

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"У нас є всі частини пазла. Нам просто потрібно зібрати їх разом... У всіх нас обмежені можливості. Але якщо ми об'єднаємо зусилля, я думаю, ми зможемо це здійснити", – заявила ексголова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка ініціювала цей план після запиту України на додаткові сім батарей Patriot.

Вона визнала, що для злагодженої роботи усіх частин системи доведеться докласти певних зусиль, але ця проблема без сумніву буде вирішена. Оллонгрен зазначила, що Нідерланди вже створили команду технічних експертів, які перевірять сумісність всіх знайдених частин Patriot, відвідавши кожну країну-донор.

Наразі невідомо, коли Україна отримає зібрану "з миру по крихті" систему ППО. Оллонгрен також припускає, що знайдені частини батареї можуть поїхати до України окремо для ремонту тих систем, що певний час вже використовуються Силами оборони.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ та Вашингтон скоординували кроки щодо постачання Patriot. На зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів.

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