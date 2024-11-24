"Європа стикається з довгостроковою загрозою": Пісторіус про війну проти України та подальші наміри Путіна

Європа стикається з довгостроковою загрозою. Російська агресивна війна проти України більше не є регіональною.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Spiegel.

Він акцентував: Путін повністю перейшов на військову економіку.

"Росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Євросоюз за рік", – зазначив Пісторіус.

У своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок". Російський президент, наголосив Пісторіус, уже бачить себе переможцем у війні проти українців. Водночас повним ходом триває гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.

"Наша безпека – тендітний актив. Німеччина має прискоритись та інвестувати більше у свій військовий потенціал", – попередив міністр оборони.

Раніше голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він підтримує канцлера Олафа Шольца у питанні дзвінка російському диктатору Путіну.

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