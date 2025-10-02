Європа у "найнебезпечнішій ситуації": як гібридна війна Росії викрила розкол в ЄС

ЄС / © unsplash.com

У Копенгагені під посиленими заходами безпеки зібралися глави європейських держав, а до порту пришвартувалися військові кораблі НАТО та союзників. Ця демонстрація сили не змогла приховати той факт, що Європейський Союз відчуває серйозні труднощі з координацією своєї оборони.

Про це пише Le Monde.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредериксен заявила, що ЄС переживає «гібридну війну», яка включає кібератаки, саботаж кабелів і трубопроводів та експлуатацію імміграції.

«Росія випробовує нас, і це триватиме, — попередила вона. — Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни».

Основна суперечка розгорілася навколо «дорожньої карти» перевоозброєння Європи до 2030 року, яку представила Урсула фон дер Ляєн. Система, структурована навколо чотирьох флагманських проєктів (стіна проти дронів, спостереження за східним флангом, протиповітряний та космічний щити), передбачає централізацію та збільшення бюджетного компонента ЄС.

Це викликало обурення у Франції, Італії та Німеччини, які вважають, що Єврокомісія не має повноважень у сфері оборони та намагається «перебрати на себе владу». Вони прагнуть зберегти контроль над великими військовими проєктами.

«Документи не розпізнають безпілотники», — заявив президент Литви Гітанас Науседа, закликаючи колег перейти від обговорень до дій.

Водночас, малі країни, які не мають власної оборонної промисловості, навпаки, виступають за розширення повноважень Комісії для кращої координації, зокрема, спільних закупівель.

Лідери ЄС також розпочали обговорення пропозиції Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів для надання Україні допомоги в розмірі 140 мільярдів євро у 2026 та 2027 роках.

Хоча цей механізм викликає політичні та юридичні питання, високі європейські чиновники вважають його прагматичним і необхідним. На тлі того, що казна ЄС порожня, а США можуть припинити фінансування, Німеччина підтримує план фон дер Ляєн як спосіб підтвердити підтримку Києва.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал попередила, що Путін прагне, щоб ЄС обговорював свої внутрішні суперечки, а не допомогу Україні, розцінюючи російські провокації як відволікаючий маневр. Проте, по суті, на зустрічі 27 країн більше говорили саме про свою оборону та розподіл повноважень, ніж про нагальну підтримку Києва.

Нагадаємо, Європейський Союз змінює підхід до санкційної політики проти агресорки Росії. Наразі готуються радикальні заходи.

«Настав час ще більше посилити тиск на Росію. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. Все це вже входить до 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюється», — повідомила дипломатка.