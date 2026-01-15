Європа відправляє військових рятувати Гренландію від США: чи злякається Трамп

Столиця Гренландії Нуук / © Associated Press

Військові з Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та Швеції вирушать до Гренландії на тлі погроз Дональда Трампа про заволодіння островом. Проте їхня кількість може лише викликати усмішку.

Кількість «суттєвої» допомоги Данії, яку надають союзники, наводить Clash Report:

Франція — ~15 осіб;

Німеччина — ~13 осіб;

Норвегія — 2 особи;

Швеція — 3 особи;

Велика Британія — 1 особа;

Фінляндія — 2 особи;

Нідерланди — 1 особа.

Данія заявила, що операція «посилить нашу здатність діяти в цьому районі», оскільки Трамп стверджував, що лише американський контроль може захистити арктичну територію від Росії та Китаю.

Як зазначає Sky News, кілька годин тому міністри закордонних справ Гренландії та Данії провели важливі переговори з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо.

Виступаючи після зустрічі, вони заявили, що все ще існує «фундаментальна розбіжність» щодо майбутнього данської території.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що відправлення військ до Гренландії європейськими країнами не вплине на рішення Трампа щодо придбання цієї території.

«Але президент (Трамп — Ред.) чітко дав зрозуміти, який пріоритет він хоче, щоб Сполучені Штати придбали Гренландію. Він вважає, що це найкраще для національної безпеки», — сказала вона.

Раніше у ЗМІ повідомили, що нібито Дональд Трамп наказав розробити план вторгнення до Гренландії.

Також ми писали, чи зможе Трамп купити або захопити Гренландію, навіщо йому острів, до чого тут Росія та Китай і чому це буде кінець НАТО.