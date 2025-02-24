Європа витрачає гроші двома руками: скільки виділено Україні та на купівлю нафти та газу в РФ

Росія заробила 242 млрд євро на світовому експорті викопного палива лише за третій рік війни.

У 2024 році Європа купила у РФ викопне паливо на суму 21,9 млрд євро, попри прагнення європейців позбутися російської енергетичної залежності та перестати фінансувати військову машину кремлівського диктатора.

Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), присвячений третім роковинам російського вторгнення в Україну.

За даними Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), ця сума на одну шосту перевищує 18,7 млрд євро, які ЄС виділив Україні як фінансову допомогу у 2024 році.

"Купівля російського викопного палива, по суті, рівноцінна відправленню фінансової допомоги Кремлю та сприянню його вторгненню. Це практика, яка має бути негайно припинена, щоб забезпечити не лише майбутнє України, а й енергетичну безпеку Європи", — заявив аналітик CREA та співавтор звіту Вайбхав Рагху.

Економіст IfW Kiel Крістоф Требеш заявив, що існує разючий розрив між тим, скільки коштів було виділено Україні в порівнянні з минулими війнами.

"Багато країн були щедрішими в минулих конфліктах. Німеччина, наприклад, мобілізувала набагато більше допомоги і швидше для звільнення Кувейту в 1990/91 роках, ніж для України за порівнянний період часу", — наголосив Требеш.

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У звіті також йдеться, що Росія заробила 242 млрд євро на світовому експорті викопного палива за третій рік свого повномасштабного вторгнення в Україну, а доходи з початку війни "наразі наближаються до трильйонної цифри", оскільки агресорові вдалося адаптуватися до міжнародних санкцій.

Аналітики CREA підрахували, що посилення санкцій та ліквідація "лазівок", які РФ використовує для обходу обмежень, призведуть до скорочення доходів Росії від викопного палива на 20%.

Приклад таких "лазівок" — можливість для Європи купувати російську нафту, перероблену в третій країні, а також купівля російського СПГ, обмеження на який не такі суворі, як імпорт природного газу трубопроводом.

Газовий аналітик Rystad Energy Ян-Ерік Фенріх заявив, що роль СПГ у ЄС та Великобританії різко зросла з початку війни, піднявшись з довоєнного максимуму 81,3 млн тонн у 2019 році до 119 млн тонн у 2022 році. При цьому 2024 року Росія стала другим за величиною експортером СПГ до Європи.

Нагадаємо, деякі європейські чиновники розглядають можливість відновлення постачання російського газу трубопроводами як частину потенційного рішення для припинення війни Росії проти України. Обговорення такої можливості викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України у Європейському Союзі.

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