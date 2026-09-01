Трамп повертає Росію за стіл G20 / © Associated Press

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31 серпня 2026 року у США відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20 («Групи двадцяти»). Захід триває в Ешвіллі, у штаті Північна Кароліна, на тлі напружених відносин між адміністрацією президента США Дональда Трампа та традиційними європейськими союзниками Вашингтона.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Особливу увагу привернула участь у зустрічі міністра фінансів Росії Антона Силуанова. Його запросила адміністрація Трампа. Для російського посадовця це стало поверненням до особистої участі у такому форматі після тривалої відсутності.

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Запрошення Москви викликало негайне невдоволення з боку європейських представників, які продовжують виступати за міжнародну ізоляцію Росії через її війну проти України.

Пояснення Трампа

Президент США Дональд Трамп водночас відреагував на участь російського міністра.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чому російську сторону запросили на зустріч. Американський президент пояснив рішення прагненням Вашингтона підтримувати контакти з усіма країнами.

«Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма», — заявив Трамп, передає Clash Report

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Європа виступила проти участі Силуанова

Тим часом заступник канцлера Німеччини Ларс Клінґбайль заявив, що під час зустрічі безпосередньо висловив російському колезі позицію Берліна щодо війни проти України та закликав Росію припинити бойові дії.

Водночас німецький посадовець розкритикував підхід американської адміністрації.

«Я волів би, щоб американська сторона чітко дала зрозуміти, що його не слід приймати як звичайного гостя», — сказав Клінґбайль.

Представники європейських країн також пригрозили бойкотувати традиційне спільне фотографування міністрів, якщо на ньому буде присутній Силуанов. У результаті російський міністр на фото не з’явився.

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Для європейських урядів присутність представника Росії стала особливо чутливим питанням. Зокрема, Німеччина надає Україні військову та іншу допомогу, а також звинувачує Росію в кампанії саботажу та кібератаках.

Російського міністра вже уникали на зустрічах G20

Силуанов протягом кількох років стикався з холодним ставленням західних колег на міжнародних зустрічах.

2022 року тодішня міністерка фінансів США Джанет Єллен залишила засідання G20 під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду, коли Силуанов, який брав участь дистанційно, почав виступ.

2023 року Єллен вже особисто вступила в суперечку з представниками російського Мінфіну на зустрічі G20 в Індії. Вона звинуватила російську владу у смертях українців та негативних наслідках війни для світової економіки.

Про що говорять на зустрічі G20

За даними The New York Times, американське Міністерство фінансів позиціонувало нинішню зустріч як можливість для міжнародної координації щодо нових економічних заходів проти Ірану.

Учасники обговорюють способи стимулювання глобального економічного зростання на тлі високої інфляції та дорогих кредитів, які створюють додатковий тиск на державні бюджети.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також повідомив, що напередодні зустрічався в Ешвіллі з головою Народного банку Китаю Пань Гуншеном.

За словами Бессента, він не може розкривати деталі переговорів, однак заперечив припущення, що США не зможуть суттєво обмежити економіку Ірану без допомоги Китаю. Американський чиновник заявив, що зараз на воді залишається близько 30 млн барелів іранської нафти, а блокада США не дозволила б Ірану продавати нові обсяги.

Зазначимо, що зустріч G20 відбувається у період, коли міжнародна економіка стикається з низкою проблем. МВФ прогнозує уповільнення глобального зростання та водночас очікує підвищення інфляції.

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