Європа висунула вимогу щодо російської армії у мирній угоді з Україною
На думку головної дипломатки ЄС, для забезпечення стійкого миру в угоді, яка завершить війну в Україні, має бути прописано обмеження на військові витрати Росії.
Потенційна угода про завершення війни в Україні повинна включати вимогу до Росії обмежити чисельність своєї армії.
Про це заявила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас в інтерв’ю Yle під час візиту до Фінляндії.
«Наразі на переговорах обговорюється обмеження української армії. Але будьмо чесні: проблема — не армія України. Проблема для вашої країни, моєї країни та багатьох європейських держав завжди полягала в російській армії», — наголосила у розмові з фінськими журналістами головна європейська дипломатка, яка раніше очолювала уряд Естонії.
Окрім того, на думку Каллас, для забезпечення стійкого миру в угоді також має бути прописано обмеження на військові витрати Росії.
Напередодні, 10 лютого, стало відомо, що Європа готує перелік вимог до Росії у рамках врегулювання конфлікту в Україні.
«Усім, хто сидить за столом переговорів, включаючи росіян та американців, потрібно розуміти, що для ухвалення рішення потрібна згода європейців. І для цього ми також маємо умови. І ці умови ми маємо висувати не українцям, на яких і так чиниться сильний тиск, а росіянам», — заявила Каллас.
Відомо, що від початку повномасштабної війни президент РФ Володимир Путін тричі піднімав штатну чисельність російської армії: у серпні 2022 року — на 137 тисяч осіб, у грудні 2023 року — на 170 тисяч та у грудні 2024 року — на 180 тисяч. Зараз вона становить 1,5 млн військовослужбовців.
До війни російська армія налічувала трохи більше 1 млн осіб, а українська — близько 250 тис.
Нагадаємо, раніше у російському МЗС цинічно заявили про необхідність обмежити військовий потенціал України та не допустити присутності на її території європейських військ. Це нібито створюватиме «загрози» для держави-агресорки.