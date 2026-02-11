ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
799
Час на прочитання
2 хв

Європа висунула вимогу щодо російської армії у мирній угоді з Україною

На думку головної дипломатки ЄС, для забезпечення стійкого миру в угоді, яка завершить війну в Україні, має бути прописано обмеження на військові витрати Росії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін і російська армія

Путін і російська армія / © ТСН

Потенційна угода про завершення війни в Україні повинна включати вимогу до Росії обмежити чисельність своєї армії.

Про це заявила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас в інтерв’ю Yle під час візиту до Фінляндії.

«Наразі на переговорах обговорюється обмеження української армії. Але будьмо чесні: проблема — не армія України. Проблема для вашої країни, моєї країни та багатьох європейських держав завжди полягала в російській армії», — наголосила у розмові з фінськими журналістами головна європейська дипломатка, яка раніше очолювала уряд Естонії.

Окрім того, на думку Каллас, для забезпечення стійкого миру в угоді також має бути прописано обмеження на військові витрати Росії.

Напередодні, 10 лютого, стало відомо, що Європа готує перелік вимог до Росії у рамках врегулювання конфлікту в Україні.

«Усім, хто сидить за столом переговорів, включаючи росіян та американців, потрібно розуміти, що для ухвалення рішення потрібна згода європейців. І для цього ми також маємо умови. І ці умови ми маємо висувати не українцям, на яких і так чиниться сильний тиск, а росіянам», — заявила Каллас.

Відомо, що від початку повномасштабної війни президент РФ Володимир Путін тричі піднімав штатну чисельність російської армії: у серпні 2022 року — на 137 тисяч осіб, у грудні 2023 року — на 170 тисяч та у грудні 2024 року — на 180 тисяч. Зараз вона становить 1,5 млн військовослужбовців.

До війни російська армія налічувала трохи більше 1 млн осіб, а українська — близько 250 тис.

Нагадаємо, раніше у російському МЗС цинічно заявили про необхідність обмежити військовий потенціал України та не допустити присутності на її території європейських військ. Це нібито створюватиме «загрози» для держави-агресорки.

Дата публікації
Кількість переглядів
799
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie