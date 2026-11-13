Європа визначила представників для переговорів з Росією: перелік країн

Європейський саміт у Дубліні / © Associated Press

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Європейський Союз та п’ять провідних європейських держав — Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща — делегують своїх радників із національної безпеки для участі в майбутніх переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Таке рішення європейські лідери ухвалили після зустрічей у Дубліні.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Європейські лідери домовилися, що радники з питань національної безпеки від ЄС і п’яти країн братимуть участь у подальших обговореннях на технічному рівні. Водночас представників, які виступатимуть від імені Європи на переговорах найвищого політичного рівня, поки не визначили.

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта після зустрічі лідерів ЄС наголосив на необхідності узгодженої позиції континенту.

«Європа повинна говорити одним чітким і єдиним голосом в усіх дискусіях, які визначають майбутнє України та нашого континенту. Зрештою, це командна робота», — заявив він.

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав європейських лідерів призначити спеціальних представників для участі у відновлених мирних переговорах між Україною та Росією, які відбуваються за посередництва США.

Коли може відбутися наступний раунд переговорів

Цього тижня представники України, Росії та США провели дводенні зустрічі в Абу-Дабі. Крім того, у четвер американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з російським президентом Володимиром Путіним.

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За словами високопоставленого європейського посадовця, наступний раунд переговорів очікується напередодні саміту G20, який запланований на 14–15 грудня у США. До цього мають відбутися зустрічі союзників України в межах «Коаліції охочих», а також саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї.

На останньому заході президент США Дональд Трамп може зустрітися з Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Зеленський зазначив, що майже через п’ять років після початку повномасштабного вторгнення Росія стала більш відкритою до участі європейських представників у переговорному процесі. Водночас Європа тривалий час не могла узгодити, хто саме представлятиме її інтереси за столом переговорів.

Вирішальне випробування для Росії

Антоніу Кошта назвав найближчі тижні важливим випробуванням готовності Москви припинити війну. Він звернув увагу на те, що дії Росії досі свідчать про протилежне.

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«Її дотеперішні дії — ескалація та удари по мирному населенню України — свідчать про протилежне. Росія повинна змінити свій курс», — наголосив президент Європейської ради.

Нагадаємо, американський спецпосланець Стів Віткофф за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві заявив про домовленість провести новий раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні. За його словами, до наступної зустрічі також мають долучитися представники європейських країн.

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