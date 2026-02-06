Європа йде під воду: шторм "Леонардо" затопив Іспанію і Португалію, на черзі — новий удар стихії

Шторм / © The Guardian

Іспанія та Португалія борються з наслідками руйнівного шторму «Леонардо», який приніс рекордні опади та шквальний вітер. Станом на п’ятницю, 6 лютого, понад 7000 людей були змушені покинути свої домівки лише в іспанській Андалусії, рятуючись від повеней.

Про це пише Reuters та The Guardian.

Стихія вже призвела до людських жертв. У Португалії загинула одна людина, а в іспанській провінції Малага виявили тіло, яке може належати жінці, яку змило течією під час спроби врятувати собаку.

Ситуація залишається критичною через перенасичення ґрунту вологою. Експерти б’ють на сполох: земля більше не здатна вбирати дощову воду. Це створює реальну загрозу масштабних оползнів, особливо в гірських районах.

«Водоносні горизонти в горах Грасалема переполнені і можуть спровоцировать оползні через накопичений тиск. Це може призвести до утворення великих ям. Якщо це станеться під будинком, наслідки будуть катастрофічними», — заявив глава регіону Андалусія Хуан Мануэль Морено.

У популярному серед туристів містечку Грасалема вода почала просочуватися крізь стіни будинків, перетворюючи вулиці на річки. Близько 1500 мешканців були терміново евакуйовані.

Наслідки негоди / © Reuters

Португалія: надзвичайний стан і загроза виборам

У сусідній Португалії стихія паралізувала життя цілих регіонів. Уряд продовжив режим надзвичайного стану у 69 муніципалітетах. Річка Дору вийшла з берегів у Порту, а місто Алкасер-ду-Сал вже третій день залишається частково затопленим.

Масштаби трагедії / © The Guardian

«У мене нічого не залишилося, абсолютно нічого. Я зберегла лише той одяг, який був на мені», — розповіла постраждала мешканка Рита Моргадо.

Масштаб лиха настільки серйозний, що лідер партії Chega закликав відкласти другий тур президентських виборів, запланований на неділю. Втім, виборча комісія поки наполягає на проведенні голосування за графіком.

Що відомо про новий шторм «Марта»

Прогнози синоптиків невтішні. Державне метеорологічне агентство Іспанії (AEMET) попередило, що перепочинок буде коротким. Вже в суботу на півострів обрушиться новий циклон — шторм «Марта».

Він принесе сильні зливи в регіони, де ґрунт вже не може дренувати воду, штормовий вітер та ризик нових повеней у басейнах річок Гвадалквівір і Тахо.

Аграрії вже підраховують збитки: лише в провінції Хаєн врожай оливок постраждав на суму понад 200 мільйонів євро. Влада закликає мешканців бути готовими до можливої евакуації та слідкувати за повідомленнями служб порятунку.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайний стан через наслідки руйнівного циклону «Гаррі», який пронісся Калабрією, Сицилією та Сардинією, спричинивши масштабні підтоплення, зсуви ґрунту та руйнування інфраструктури. Стихія супроводжувалася ураганними вітрами, інтенсивними зливами та штормовими хвилями заввишки до 9 метрів, що призвело до значних пошкоджень житлових будинків, доріг, готелів, кафе та інших комерційних об’єктів.

Найбільших втрат зазнала Сицилія, де, за попередніми оцінками влади, збитки становлять від 740 мільйонів євро і можуть зрости до понад 1,5 мільярда євро. Особливо критична ситуація склалася в туристичному центрі Таорміна, де пошкодження інфраструктури створюють ризики для туристичного сезону та економіки регіону. У місті Нішемі через масштабний зсув ґрунту довжиною близько 4 кілометрів було евакуйовано приблизно 1,5 тисячі мешканців, частину з яких тимчасово розмістили у спортивних комплексах, а дороги в районі перекрито.

Італійський уряд уже виділив 100 мільйонів євро на першочергову допомогу постраждалим регіонам, а надзвичайний стан запроваджено строком на 12 місяців із можливістю подовження. Влада також готує окремі рішення для відновлення та реконструкції зруйнованої інфраструктури. На тлі подій науковці вкотре звертають увагу, що кліматична криза посилює інтенсивність і частоту подібних стихійних явищ у середземноморському регіоні.