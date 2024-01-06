"Європа є мішенню": дипломат озвучив, коли Росія атакує країни ЄС та до чого тут США

Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що до 2025 року Росія нападе на країни Євросоюзу, саме в момент, коли у США буде перехід від одного президента до іншого.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Для Польщі давно було зрозуміло, що є Москва, але цей випадок з ракетою (коли ракета РФ залетіла на територію країни - ред.) абсолютно чітко вказав на те, що Європа є мішенню. Я переконаний, що, знаючи російську дипломатію та розуміючи її інструменти дії, оці дві скажені атаки по Україні у фіналі минулого й на початку нового року, – це підтвердження тез про те, що вони готові атакувати європейські держави. І по-друге, це збіг невипадковий з тезами, які з’явилися в західній пресі, про те, що Путін дає сигнали про якісь переговори. Це те, що іменується примус-силою до дипломатії, і так це треба трактувати", - пояснив він.

Нагадаємо, у Британії назвали "справжнім приниженням" для Росії просити зброю у КНДР.

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