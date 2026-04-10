Європа за крок до авіаколапсу: дефіцит пального незабаром може зупинити рейси

Країни Європи ризикують зіткнутися з критичним дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні. Причиною загрози стала блокада Ормузької протоки — стратегічного шляху, через який до ЄС надходить близько 50% усього імпортного пального для літаків.

Про це пише BBC.

Генеральний директор Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) Олів’є Янковец у листі до європейських комісарів попередив, що ситуація є вкрай тривожною, особливо напередодні літнього піку перевезень. За його словами, якщо стабільний рух протокою не відновиться найближчим часом, системний дефіцит стане неминучою реальністю для всього Євросоюзу.

«Якщо прохід через Ормузьку протоку не відновиться суттєво та стабільно протягом наступних трьох тижнів, системний дефіцит авіаційного палива стане реальністю для ЄС», — написав Янковец.

За його словами, від кризи можуть постраждати малі аеропорти, які вже зіткнулися із значними труднощами. Янковец зазначає, що порушення логістики загрожує не лише скасуванням рейсів, а й серйозними збитками для європейської економіки та громад.

Авіаквитки можуть здорожчати

На тлі побоювань авіакомпанії по всьому світу вже починають скорочувати кількість польотів та впроваджувати додаткові паливні збори.

Минулого тижня ціна на європейське авіаційне паливо в ціні досягла історичного максимуму в 1838 доларів (приблизно 79 тисяч гривень) за тонну, порівняно з 831 доларом (приблизно 36 тисяч гривень) до початку війни на Близькому Сході.

Янковец закликав керівництво ЄС терміново втрутитися, оскільки «ринкові сили» вже не здатні самостійно врегулювати кризу. ACI Europe хоче, щоб ЄС долучився до колективних закупівель авіаційного палива. Організація також закликала до тимчасового скасування обмежень та правил щодо імпорту авіаційного палива.

Нагадаємо, внаслідок масованих ударів Ізраїлю по Лівану, які Іран розцінив як порушення домовленостей про перемир’я, іранська влада оголосила про повторне блокування вільного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

