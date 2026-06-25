Європа задихається від спеки: загинуло багато людей, школи закривають, потяги скасовують (фото)

Спека. / © Associated Press

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Низку країн Європи накрила сильна спека — температура повітря сягає близько 40°C. У низці країн діє червоний рівень попередження про екстремальні погодні умови. Є жертви.

Які країни потерпають від високих температур, повідомляє The Guardian.

Кліматичні зміни призвели до підвищення температури на 2–4°C. У Європі це відбувається вдвічі швидше, ніж у середньому за світовим шкалою. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що нинішня спека «ставить під загрозу життя».

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Іспанія

В країні температура в деяких регіонах піднімається до 42°C, а вночі часто не опускається нижче 30°C. Інституту охорони здоров’я Карлоса III у Мадриді припускає, що щонайменш 212 смертей із зафіксованих 21-24 червня в країні можуть бути пов’язані із впливом екстремальних температур.

Мадрид розгорнув так звані кліматичні притулки для соціально вразливих мешканців, зокрема бездомних.

Європа опинилася під ударом небезпечної спеки. / © Associated Press

Німеччина

За даними Німецької метеорологічної служби, значна частини країни переживає «сильний та екстремальний тепловий стрес». Температура піднялася до 37°C, але на вихідні синоптики прогнозують до 41°C.5

У ФНР кілька спортивних заходів просто неба було скасовано. Зокрема півмарафон у Гамбурзі, де влада посилалася на ризик «збільшеного попиту на екстрені та рятувальні служби».

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Компанія Deutsche Bahn надала пасажирам можливість безкоштовно скасувати заплановані поїздки на майбутні вихідні через екстремальні погодні умови. Опція доступна до 30 червня. У компанії називають це «жестом доброї волі» через «пекельну спеку».

Велика Британія

Метеорологічна служба Великої Бриатнії продовжила червоний рівень попередження про екстремальну спеку до п’ятниці. Температура на сході та південному сході сягатиме 38°C. Роздрібні торговці повідомляють про стрімке зростання продажів вентиляторів, апаратів для приготування морозива та сонцезахисних кремів.

Британські університети скасовують дні відкритих дверей для студентів через сильну спеку. Крім того, на півдні Англії до кінця тижня вирішили закрити школи.

Європа опинилася під ударом небезпечної спеки. / © Associated Press

Франція

Франція побила рекорд — ніч на 25 червня виявилася найспекотніша від 1947-го. Національний показник температури, який фіксували на 30 станціях країни, досягнув позначки 22°C. Середня максимальна температура вдень сягнула 37,8 °C.

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Поблизу Парижа, у місті Сен-Грат’єн, загинув трирічний хлопчик. Він непомітно прокрався до авто, а потім не зміг вибратися з машини. Мати разом з іншою дитиною спала в будинку, а батько працював у саду. За даними прокуратури, щонайменше 40 людей загинули внаслідок інцидентів, пов’язаних з погодою.

Сильна спека призвела до того, що дві визначні пам’ятки Парижа — Лувр і Ейфелева вежа — закривалися раніше, ніж зазвичай.

Європа опинилася під ударом небезпечної спеки. / © Associated Press

Італія

В Італії температура перевищила 40°C. За останні 24 години зареєстровано п’ять смертей. Зокрема, кілька людей померли під час робіт у полі, а один під час робіт на водному об’єкті.

Екстремальна спека спричинила навантаження на електромережу. Через повторні відключення електроенергії порушилися системи кондиціонування повітря в кількох великих містах. Керівництва закладів культури у Флоренції вимушено обмежували кількість відвідувачів і тимчасово призупинити продаж квитків, бо системи охолодження не справлялися з навантаженням.

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Європа опинилася під ударом небезпечної спеки. / © Associated Press

Як повідомлялося, Венесуелу сколихнули потужні землетруси. Кількість жертв зросла до 164 людей. Майже тисячу поранених. Рятувальні служби продовжують пошукові операції в постраждалих районах, де під завалами можуть залишатися люди.

За інформацією влади, частина Каракаса залишилася без електропостачання та мобільного зв’язку. Землетруси також пошкодили міжнародний аеропорт імені Сімона Болівара, який тимчасово закрили.

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