Президент США Дональд Трамп / © скрін з відео

Європейські дипломати вважають тривожним сигналом відмову президента США Дональда Трампа публічно притягнути Москву до відповідальності за інцидент із вторгненням російських дронів до країни НАТО, а також відсутність участі США у його відбитті.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Як зазначає агентство, у країнах НАТО вже ставлять під сумнів зобов’язання Трампа щодо їхньої оборони у разі реального нападу з боку Росії.

Стриману відповідь Трампа широко розцінили як ще один приклад його гасла «Америка понад усе» та заклику до того, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку та витрати на допомогу Україні в захисті від Росії.

Але деякі аналітики заявили, що Трамп також може побоюватися налаштовувати проти себе президента Росії Володимира Путіна, який, на їхню думку, може випробовувати як військові можливості НАТО, так і рішучість США.

«Цей епізод підкреслює, що Трамп, на відміну від усіх президентів після Рузвельта, не вважає безпеку Європи основоположною для безпеки Америки», — сказав Іво Даалдер, посол США в НАТО з 2009 по 2013 рік, який зараз є старшим науковим співробітником Центру Белфера Гарвардського університету.

Чиновник Білого дому заявив на умовах анонімності, що президент «хоче, щоб ця війна, спричинена некомпетентністю Джо Байдена, закінчилася якомога швидше», і що Росія та Україна мають зупинити конфлікт, а Європа має «зробити свій внесок, чинячи економічний тиск на країни, які фінансують війну».

За словами дипломатів та аналітиків, у будь-яку іншу епоху від початку Холодної війни такий інцидент, ймовірно, викликав би тривогу у Вашингтоні та спричинив би швидку реакцію.

Якою була реакція Трампа

Президент Трамп відповів на вторгнення російських безпілотників до Польщі тим, що деякі європейські чиновники приватно назвали публічним знизуванням плечима.

«Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Починаємо!», — загадково написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Через день, під тиском журналістів щодо вторгнення російських безпілотників, Трамп заявив: «Це могла бути помилка».

Пізніше США приєдналися до західних союзників у спільній заяві, щоб висловити стурбованість вторгненням та звинуватити Москву в порушенні міжнародного права та основоположного Статуту ООН.

Що кажуть в Європі

Високопоставлений німецький чиновник заявив, що США брали участь у переговорах щодо безпілотників із союзниками по НАТО, але, схоже, «вагалися».

«З цією адміністрацією США ми не можемо ні на що покладатися. Але ми повинні вдавати, що могли б», — сказав він.

Один східноєвропейський дипломат сказав: «На даний момент США нікого в НАТО особливо не заспокоюють. Мовчання Вашингтона було майже оглушливим».

Італійський чиновник, літаки розвідки AWACS якої допомогли виявити дрони над Польщею, заявив, що члени Альянсу склали переважно негативне враження від реакції США, але уникають відкритої критики.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Згідно з офіційними повідомленнями, 19 російських безпілотників Shahed увійшли до повітряного простору Польщі, кілька з яких було збито.

За даними НАТО, для протидії безпілотникам, які порушили повітряний простір Польщі, було задіяно польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки та німецькі системи ППО Patriot. Також було задіяно спеціальний літак НАТО AWACS для спостереження за повітряним простором, а також військові літаки-заправники та транспортні літаки.

Після атаки російських дронів на Польщу два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.