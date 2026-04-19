Європа зацікавлена, щоб частина українців не поверталася додому: про кого йдеться

Українські біженці

У Європі зацікавлені в тому, щоб українські підлітки та молоді жінки віком до 40 років, які втекли від війни, не поверталися в Україну. Це зумовлено тим, що у європейських країнах велика частка населення — люди старшого віку, які більше не можуть працювати.

Таку думку висловила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя НАН України Елла Лібанова на каналі Суперпозиція.

«Європа старішає… Там більше людей старшого віку. А люди старшого віку не працюють. А хтось же має працювати. А чом би не українці?» — зазначила вона.

Демографиня наголосила, що серед українців, які виїхали до Європи, люди старшого віку становлять всього 6% від загальної кількості. При цьому вона назвала категорії українських біженців, у яких найбільше зацікавлені в європейських країнах.

«У Європі найбільше зацікавлені у підлітках. Це 100 відсотків, навіть сумнівів нема. Молоді жінки до 40 років їх також дуже цікавлять», — сказала вона.

Елла Лібанова припустила, що, попри заяви німецького канцлера Фрідріха Мерца, повертати до України молодих українських чоловіків європейцям також невигідно.

За її словами, такі заяви зумовлені тим, що в Європі розуміють потребу України в поповнені мобілізаційного ресурсу та усвідомлюють, що українці є захистом від російської агресії.

«Вони прекрасно розуміють, що в нас є проблеми з мобілізаційним потенціалом і хочуть просто допомогти. Не тому, що вони нас так люблять чи поважають. Вони просто розуміють, що Україна — це їх щит», — сказала демографиня.

Нагадаємо, українцям, які проживають в Ірландії, запропонують «щедрий» пакет допомоги для повернення додому, оскільки уряд планує скасувати всі контракти на розміщення біженців протягом року.