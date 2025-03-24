Європа здатна дати відсіч, але є нюанс: в Defense Express відповіли, чи зможе ЄС перемогти РФ

Співвідношення сил росіян і європейців є співмірним.

Для того, щоб дати відсіч РФ у боротьбі, Євросоюз має достатньо сил.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" розповів головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков.

"Це не буде комфортна для Європи війна. Зараз ці сили будуть поступово зростати, але навіть на сьогодні їх цілком вистачає для того, щоб вести війну", — відповів Катков.

Загалом, за його словами, співвідношення сил росіян і європейців є співмірним. Жодна зі сторін не має кратної переваги над іншою.

"І це дуже важливо", — додав Катков.

Проте, як він сказав, ця війна може стати "затяжною та кривавою".

"Вона буде такою ж, як зараз відбувається в Україні", — зазначив експерт.

Нагадаємо, Європа збільшує виробництво зброї. Днями у Брюсселі лідери держав зібралися, щоби вкотре обговорити питання безпеки, війну в Україні, а також дії нової адміністрації президента США.

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