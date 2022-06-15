Європа значно збільшила обсяги імпорту вугілля з Африки замість російського

Європейські країни у пошуках альтернативи вугіллю з РФ лише за п'ять місяців року імпортували з Південної Африки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік.

Вугільний термінал Річардс-Бей (RBCT) у Південній Африці доставив 3,24 млн тонн вугілля в європейські країни на кінець травня цього року, що становить 15% від загального експорту RBCT. Для порівняння, за весь 2021 рік було доставлено 2,32 млн тонн, або 4% загального експорту.

Про це пише Reuters.

Починаючи від середини серпня, імпорт російського вугілля буде заборонений в Європейському Союзі в рамках широкомасштабних санкцій проти Москви через війну в Україні.

Цього року вугілля від RBCT замовили Нідерланди, Італія, Франція, Іспанія, Данія, Польща, Німеччина та Україна. Деякі з них почали імпортувати з RBCT лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Нідерланди не отримували вугілля від RBCT у січні або лютому, але імпортували 1,27 млн тонн вугілля в березні, квітні та травні, і щомісяця обсяги зростали. Це був четвертий найбільший одержувач вугілля з ПАР, на який припадає 5,76% від загального обсягу.

Імпорт вугілля Франції з RBCT зріс майже в сім разів. Іспанія, Польща та Німеччина минулого року не імпортували вугілля з RBCT, а за перші п’ять місяців цього року Іспанія імпортувала 355 250 тонн, Польща – 181 515 тонн, Німеччина – 157 383 тонни.

Японія, яка також заявила, що заборонить імпорт російського вугілля, отримала 388 249 тонн вугілля від RBCT з січня, що майже вдвічі більше, ніж вона купила минулого року.

RBCT експортувала 22 млн тонн вугілля за перші п’ять місяців 2022 року.

Нагадаємо, Кабмін заборонив експорт газу українського видобутку, мазуту і деяких видів вугілля.

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