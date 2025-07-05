Європа знову занепокоєна: Макрон та Стармер збирають "коаліцію охочих"

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирають нову зустріч «коаліції охочих». Саміт відбудеться 10 липня у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє BMF TV з посиланням на адміністрацію французького президента.

Стармер та Макрон спільно головуватимуть на цій зустрічі через відеоконференцію з авіабази Нортвуд поблизу Лондона.

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До участі в саміті приєднаються президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, які зустрінуться в Римі на конференції з питань відбудови України, а також посадовці в інших столицях Європи.

«Обов’язково буде обговорення того, як серйозно підтримувати боєздатність України», — заявили в Єлисейському палаці.

Мета також полягає в тому, щоб забезпечити «відродження української армії» та розгорнути сили підтримки в рамках припинення вогню, «коли настане час».

Напередодні до посилення військової підтримки України закликала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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«Хоча залишаються сумніви щодо подальшої підтримки США Європи, ще важливіше зміцнити нашу співпрацю та координацію в рамках ЄС та НАТО, а також у наших прямих відносинах», — сказала вона.

Видання зазначає, що європейська дипломатія спробує досягти переконливіших результатів, ніж Дональд Трамп, який визнав, що під час останньої телефонної розмови з Володимиром Путіним цього четверга «не досяг прогресу».

Що таке «коаліція охочих»

«Коаліція охочих» — це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією.

Ініціатива була представлена 2 березня 2025 року за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні. Основною метою нового альянсу є консолідація європейських зусиль на тлі політичної нестабільності у США, а також формування міцної основи для майбутнього мирного врегулювання конфлікту.

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Діяльність «коаліції охочих» останнім часом призупинилась через відсутність чітких гарантій безпеки з боку США.

Нагадаємо, ще у травні цього року колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що європейська ініціатива щодо України розгортається надто повільно.