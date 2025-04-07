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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Європа зробила хід у відповідь на тарифи Трампа: що запропонувала

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий відповісти контрзаходами й захистити себе від непрямих впливів через переорієнтацію торгівлі.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Європа зробила хід у відповідь на тарифи Трампа: що запропонувала

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Європейський Союз готова вести переговори зі США щодо скасування мит на промислові товари.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми запропонували тарифи нуль за нуль для промислових товарів, тому що ми завжди готові до вигідної угоди", — наголосила вона.

Водночас фон дер Ляєн додала, що ЄС готовий відповісти контрзаходами й захистити себе від непрямих впливів через переорієнтацію торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує узгодити перший пакет заходів у відповідь на мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Як очікується, найближчими днями країни-члени ЄС підтримають запровадження додаткових мит на американський імпорт орієнтовною вартістю до 28 мільярдів доларів. У переліку — продукти, напої, деревина, побутова хімія та навіть туалетний папір.

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