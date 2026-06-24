Європа зробила важливу заяву щодо України перед самітом НАТО

Саміт НАТО Фото ілюстративне / © Associated Press

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Керівники провідних європейських держав підтвердили намір і надалі підтримувати Україну та посилювати її обороноздатність.

Про це йшлося під час зустрічі лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі у Берліні напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни Європи мають намір надіслати Росії чіткий сигнал щодо незмінності підтримки Києва.

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«Послання Росії полягає в тому, що Україна залишатиметься сильною. Ми сподіваємося, що Москва зробить висновки із сили України та її союзників і повернеться до переговорів», — наголосив Мерц.

Європа готує нові гарантії підтримки

За словами канцлера, на саміті НАТО європейські союзники планують запропонувати нові фінансові зобов’язання для підтримки України.

«Європейська підтримка не слабшає. Ми хочемо надати Києву як союзнику НАТО в Європі потужні фінансові гарантії», — зазначив він.

Лідери також наголосили на необхідності зміцнення європейського крила Альянсу та збільшення оборонних витрат. На їхню думку, це допоможе зробити трансатлантичне партнерство більш збалансованим.

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Макрон: Європа та США знову зближуються

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після саміту G7 між європейськими країнами та Сполученими Штатами спостерігається новий етап зближення.

«Ми активно збільшуємо оборонні бюджети та нарощуємо власні можливості. Зараз триває фаза зближення між Європою та США, і ми розраховуємо продовжити цей процес на саміті НАТО», — сказав французький лідер.

Польща підтримує Україну попри суперечки

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Варшава продовжить підтримувати Україну, незважаючи на наявні історичні дискусії між двома країнами.

За його словами, особливо важливо зберігати єдність напередодні саміту НАТО, оскільки саме згуртованість Заходу залишається ключовим фактором стримування Росії.

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Туск також наголосив, що держави східного флангу НАТО повинні брати участь у всіх форматах переговорів щодо безпеки та війни Росії проти України.

Європа демонструє єдність перед самітом НАТО

Учасники зустрічі підтвердили відданість принципам колективної безпеки та заявили про готовність зміцнювати оборонні можливості Альянсу. Однією з головних тем майбутнього саміту в Анкарі стане довгострокова підтримка України та посилення ролі європейських країн у системі безпеки НАТО.

Нагадаємо, ексгенсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що підхід США до безпеки Європи зазнав незворотних змін. За словами Расмуссена, європейські країни мають створити власну «коаліцію охочих» для захисту континенту. До такої структури, на його думку, обов’язково має увійти Україна.

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